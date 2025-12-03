Aquona evoluciona a Veolia en Castilla-La Mancha: "Unimos agua, energía y residuos en una marca"

Veolia, líder mundial en transformación ecológica, ha dado un paso decisivo en España al integrar todas sus actividades de agua, residuos y energía bajo la marca única Veolia, unificando más de 100 marcas locales como Aquona, Agbar, Hidraqua o Hidrogeo.

Esta organización, que cuenta con el respaldo de un sólido equipo de más de 18.000 personas, busca reforzar su capacidad para responder a los crecientes desafíos medioambientales y climáticos que enfrenta el país.

En Castilla-La Mancha, Aquona adopta la marca Veolia y consolida su papel como socio estratégico en más de 60 municipios, garantizando un suministro de agua resiliente y eficiente.

Grifo con una gota de agua. Shutterstock

La compañía mantiene su ambicioso objetivo de aumentar sus ingresos un 40 % entre 2023 y 2030, impulsado por inversiones estratégicas y la expansión de su oferta de soluciones sostenibles.

Eficiencia energética

En 2025, Veolia ha realizado seis adquisiciones orientadas a la eficiencia energética y tecnologías bajas en carbono, mientras continúa ofreciendo servicios esenciales a 13 millones de personas en España, gestionando casi 825.000 toneladas de residuos al año y generando más de 2,7 millones de MWh de energía local.

El plan estratégico GreenUp 2024-2027 guía esta transformación, enfocándose en descarbonizar, descontaminar y regenerar los recursos, y posiciona a la compañía para responder a fenómenos como sequías, olas de calor o incendios forestales.

Vanguardia

Daniel Tugues, Director País de Veolia en España, ha destacado que la integración permitirá combinar innovación de vanguardia y experiencia local, mejorando la eficiencia de las infraestructuras y promoviendo la resiliencia frente al cambio climático.

Entre las iniciativas concretas que se potenciarán se incluyen la reutilización de aguas residuales, la desalización, el desarrollo de redes de frío y calor, la monitorización sanitaria de las aguas residuales y la gestión avanzada de residuos, incluidos los peligrosos.

Servicios sostenibles

Según Estelle Brachlianoff, CEO global de Veolia, unificar todas las actividades bajo una marca permite multiplicar el impacto, ofrecer servicios sostenibles y consolidar la confianza de comunidades e industrias en todo el país.

Con más de 1.100 municipios gestionados en agua, tres centros de I+D dedicados al agua y 18 centros digitales para soluciones innovadoras, Veolia refuerza su compromiso en España, combinando su experiencia global con un profundo arraigo local para garantizar servicios sostenibles, resilientes y replicables internacionalmente.