Así será el almacén de 80.000 m2 que ID Logistic construirá en Guadalajara: "100 millones para ser referencia en España"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha colocado este lunes la primera piedra del almacén de 80.000 metros cuadrados que ID Logistic Iberia va a instalar en el polígono Pulsar Logistics Park de Tórtola de Henares (Guadalajara).

Se trata de un proyecto que superará los 100 millones de euros y que, además de impulsar la actividad económica local, busca convertirse en una "referencia logística de toda España".

Así lo ha indicado el CEO de ID Logistics Iberia, Jérôme Jacek, que ha expresado que la colocación de la primera piedra "simboliza una apuesta clara por el futuro, tanto de su empresa como de los clientes y de la región, que hoy vuelve a demostrar su enorme potencial logístico, económico y social".

El proyecto incluirá una "innovación logística" diseñada para crecer, pues el campus funcionará "bajo un modelo multicliente flexible, capaz de adaptarse a picos de actividad y a sectores con necesidades muy específicas".

"Este campus no solo será innovador en lo que ha hecho sino también en cómo está concebido. Su objetivo es que sea un edificio con un alto nivel de certificación en sostenibilidad, en un enclave estratégico con conexiones privilegiadas. El corredor es uno de los polos logísticos más competitivos de la Península", ha expresado.

Asimismo, ha indicado que además de impulsar la actividad económica local, generará empleos directos e indirectos "no solo durante la construcción, sino en el día a día".

"Este campus se ha ideado como un motor de crecimiento para atraer talentos, generando oportunidades en una zona estratégica con gran potencial para convertirse en referencia logística en España. No estamos creando solo un almacén, sino un ecosistema preparado para evolucionar con el sector y mantener la idea logística", ha sentenciado.

Primera piedra de ID Logistics en Pulsar Logistics Park. Foto: JCCM.

"Mentalidad abierta y acogedora"

Por su parte, el presidente autonómico, Emiliano García-Page, ha destacado el "trabajo inmenso, desde los técnicos municipales a las empresas que lo desarrollan, que hay detrás de cada proyecto para que salga adelante". Y también la "mentalidad abierta y acogedora" que tiene Castilla-La Mancha.

Page ha indicado que el sector logístico está en "permanente reestructuración y emplea a mucha gente". Por ello, ha agradecido a la empresa su apuesta por esta zona, que "tiene utilidad estratégica".

Y ha destacado la buena relación que el Ejecutivo que preside tiene con el mundo empresarial, recordando que al día siguiente de la aprobación de los presupuestos se firmará el acuerdo con empresarios y sindicatos hasta el 2030 para movilizar 15.000 millones de inversión público-privada.

"Todos tenemos que poner la parte que nos toca. La política, la institucional, la legal y desde luego también el ánimo y la capacidad emprendedora", ha sentenciado.

"Gran avance"

Entre otras autoridades, también ha intervenido el presidente de las Cortes, Pablo Bellido, que ha dado las gracias a quienes han hecho posible este "gran avance" en un polígono que supone "un hito que va a transformar" la provincia de Guadalajara.

Asimismo, ha aprovechado para destacar que "hayan ocurrido cosas que han supuesto un acelerador de nuestro desarrollo, en parte también al Gobierno regional".

En el acto también ha intervenido la alcaldesa de Tórtola de Henares, Ana Isabel Monge, que ha asegurado que con esta primera piedra "se inaugura un tiempo más próspero para la comarca".

"Sin duda para este municipio será un antes y un después, que arranca con una de las mejores empresas en el sector", ha afirmado la regidora.