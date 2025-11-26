El ERE de Telefónica dejará alrededor de 90 despidos en Castilla-La Mancha, el 60 % de su plantilla

El ERE planteado por Telefónica supondrá alrededor de 90 despidos en Castilla-La Mancha, el 60 % de una plantilla compuesta por algo más de 150 trabajadores. Así lo ha manifestado la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo del sindicato UGT en Castilla-La Mancha mediante una nota de prensa en la que lamenta un ajuste que, en el conjunto del país, afectará a 6.088 personas.

Miguel Ángel Gracia, responsable de la sección sindical de Telefónica en Castilla-La Mancha, ha advertido de que las consecuencias para la plantilla castellanomanchega "serán desastrosas" ya que, "debido a su edad media, afectará a más de la mitad" de los empleados. El ERE está dirigido a trabajadores nacidos entre 1968 y 1971, un tramo especialmente relevante en la región.

Telefónica ha detallado la afectación por filiales: propone 3.659 salidas en Telefónica de España (41 %), 1.124 en Telefónica Móviles (31,34 %), 267 en Soluciones (23,89 %) y 279 en Movistar+ (32,45 %). A estas cifras se suman 378 despidos en Telefónica SA (32,58 %), 140 en Global Solutions (21,94 %) y 233 en Innovación (23,46 %). En total, 6.088 personas sobre una plantilla de 17.248 en estas siete mercantiles.

UGT, con mayoría en la mesa de negociación, asegura que se opondrá a la destrucción de empleo como vía de ajuste organizativo. El sindicato defiende que debe primar la voluntariedad, mantener el modelo aplicado en el proceso anterior y ampliar garantías y derechos laborales en un convenio colectivo que, según defenderá, deberá prolongarse hasta 2030.

Tanto UGT como CCOO insisten en que cualquier salida debe ser "voluntaria, basada en prejubilaciones y universal".

Las negociaciones —siete expedientes, uno por cada filial— comenzaron este lunes 24 de noviembre y continuarán hasta el 23 de diciembre.

Los sindicatos rechazan acuerdos parciales y exigen que el ERE y la prórroga del convenio avancen de manera coordinada. La mesa permanente para esa prórroga se abrirá este jueves 27 tras la petición conjunta de UGT y CCOO.