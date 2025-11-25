La plantilla de Schreiber Foods de Talavera de la Reina se une a las protestas de la planta de Noblejas e irá a la huelga

Los más de 300 trabajadores de la empresa Schreiber Foods de Talavera de la Reina irán a la huelga en diciembre después de que no haya habido acuerdo en el acto de mediación que se ha celebrado este martes. La plantilla se sumará a la protesta y las acciones de presión que se iniciaron hace unos días en la planta de Noblejas.

La huelga comenzará con paros parciales de dos horas el 3 de diciembre y continuará los días 4, 10, 11, 12, 18, 19, 22, 23, 29 y 30 del mismo mes, tal y como ha informado UGT.

El Comité de Empresa ha denunciado la "actitud de bloqueo" de Schreiber Foods en la negociación del convenio colectivo, que arrancó en enero y "no ha tenido avances".

El presidente del Comité, Víctor Pérez, ha asegurado que desde la parte sindical se "han reducido las reivindicaciones a cuestiones muy básicas, pero ni siquiera sobre estas quiere negociar la dirección, que se ha cerrado en banda".

"La empresa viene incumpliendo de forma sistemática los acuerdos alcanzados con la representación de los trabajadores y trabajadoras, como por ejemplo el calendario laboral, sin respetar además los días de asuntos propios, que "están siendo denegados", ha indicado.

Nueva reunión

Este miércoles 26 de noviembre se ha previsto una nueva reunión de negociación del convenio colectivo. Una cita en la que el Comité de Empresa volverá a exigir a la dirección "responsabilidad y voluntad de llegar a un acuerdo".

"Estamos hablando de una empresa que está multiplicando sus beneficios y que, sin embargo, se niega en rotundo a mejorar las condiciones laborales de unos trabajadores y trabajadoras que no quieren retroceder en derechos ni perder poder adquisitivo", ha explicado.