Vuelven los platos navideños a la sección 'Listo para comer' de Mercadona: ensaladilla, carrillada guisada...

Encargos platos navideños a la sección 'Listo para comer' de Mercadona. Mercadona

Mercadona vuelve a activar su tradicional propuesta gastronómica para las fiestas navideñas en la sección Listo para Comer.

A partir del próximo lunes, y hasta los días previos a Nochebuena y Nochevieja, los clientes podrán encargar sus platos favoritos en cualquiera de las tierras que dispongan de este servicio.

Además, los elaborados estarán disponibles directamente en el mostrador los días 23,24,30 y 31 de diciembre.

La cadena recupera su completo surtido festivo, encabezado por una selección de canapés con siete variedades de tartaletas —entre ellas, langostino al ajillo, sobrasada con miel y piñones, crema de foie con manzana caramelizada o queso stilton con crispy de mango—, así como dos tipos de rollitos de pan de molde: surimi con langostino y salmón ahumado con crema de queso blanco.

Opciones frías

Dentro de las opciones frías también regresa la ensaladilla de marisco, elaborada con bocas de mar, merluza, langostinos, mayonesa y huevo hilado.

En cuanto a los platos calientes, Mercadona mantiene algunas de sus recetas más demandadas en Navidad.

Los clientes podrán elegir entre el muslo de pollo relleno—con carne picada, ciruelas, foie, chalotas, panceta y trufa— acompañado de puré trufado; la carrillada guisada con patatas asadas y cebollitas confitadas; la paletilla de cordero lechal con guarnición de patatas panadera; y el tradicional cuarto de cochinillo asado.

Bodegón de comida preparada por Mercadona. Mercadona

Además del surtido habitual, en algunas zonas se incorporarán propuestas específicas adaptadas a los gustos y hábitos de consumo locales, reforzando el enfoque de proximidad de la compañía.

Con esta oferta, Mercadona busca facilitar a los hogares la preparación de las comidas y cenas navideñas, manteniendo la esencia casera y tradicional de estos días sin renunciar a la comodidad.