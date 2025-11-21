El Parque Comercial Abadía de Toledo da la bienvenida a una Navidad llena de magia con el encendido de luces

El espíritu navideño llega a Parque Comercial Abadía con el encendido de las luces de Navidad el día 22 de noviembre. Este acontecimiento da paso a la campaña más especial del año con una propuesta que combina sostenibilidad, tradición y diversión para toda la familia.

Además, Parque Comercial Abadía ofrece a los visitantes la oportunidad de adelantar sus compras y obtener grandes ahorros con las promociones exclusivas del Black Friday, que encontrarás en más de 60 establecimientos.

Descubre la magia de la Navidad con todas las actividades que Abadía ha preparado:

- Pista de patinaje sostenible: del 2 de diciembre al 4 de enero, los más pequeños podrán disfrutar de una pista de patinaje ecológica ubicada en el aparcamiento exterior de Abadía. La instalación, diseñada para reducir el impacto ambiental, contará con un aforo controlado y estará destinada a niños de 4 a 12 años.

Horario: De martes a domingo de 17:00 – 21:00 h (lunes 8 de diciembre abierto).

Horario especial: 24 y 31 de diciembre de 17:00 – 19:00 h Cerrado: • 7 y 25 de diciembre y 1 de enero.

La Navidad en Abadía estará llena de momentos entrañables y experiencias navideñas para disfrutar en familia:

- Papá Noel visitará Abadía los días 19, 20, 22 y 23 de diciembre de 17:00 a 21:00 h.

- El Rey Mago recogerá las cartas de los más pequeños los días 30 de diciembre y 2, 3 y 4 de enero de 17:00 – 21:00 h

- El 24 de diciembre a las 12:00 h, Abadía celebrará su ya tradicional degustación de migas toledanas, un homenaje a la cultura local que cada año reúne a numerosas familias.

Parque Comercial Abadía refuerza su papel como motor económico y social de Toledo, impulsando iniciativas que fortalecen el vínculo con las familias y fomentan un modelo de consumo responsable y sostenible durante una de las temporadas más significativas del año para el sector comercial.

Esta Navidad, Parque Comercial Abadía quiere acompañarte para que vivas unas fiestas verdaderamente inolvidables y hagas realidad tus sueños y los de quienes más quieres, porque en Abadía siempre encontrarás ese detalle especial capaz de sorprender incluso a los más exigentes.

Sobre Parque Comercial Abadía

Parque Comercial Abadía, propiedad de HLRE Socimi y gestionado por Grupo Lar, es uno de los espacios de referencia en la provincia, con más de 60 establecimientos de moda, restauración y servicios. Comprometido con la sostenibilidad, la innovación y el desarrollo local, Parque Comercial Abadía se consolida cada año como punto de encuentro para miles de familias.

Sobre HLRE Socimi

HLRE Socimi es una compañía cotizada en BME Scaleup especializada en la gestión de centros y parques comerciales de referencia en España. Inició su andadura como Lar España Real Estate Socimi en 2014, siendo la primera Socimi en cotizar en el mercado continuo. Tras más de 10 años de éxitos, en 2024 pasó a estar respaldada por Hines European Real Estate Partners III y Grupo Lar como resultado de una exitosa OPA. Después de este hito y de un proceso de reorganización corporativa interna, la compañía opera bajo el nombre de HLRE Socimi.

La compañía tiene una cartera de 10 activos (7 centros comerciales y 3 parques comerciales) con un valor de más de 1.300 millones de euros y una superficie total en alquiler superior a los 460.000 m². Con un modelo de gestión activo y cercano, HLRE Socimi impulsa un retail resiliente, innovador y sostenible, capaz de generar valor económico, social y ambiental en los territorios donde opera.