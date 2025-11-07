Los trabajadores de los nueve Paradores de Castilla-La Mancha protestan por sus "precarias condiciones laborales"

La plantilla de los nueve Paradores de Castilla-La Mancha ha vuelto a concentrarse este viernes a las puertas de sus centros de trabajo para denunciar sus "precarias condiciones laborales".

La protesta ha llegado tras la concentración celebrada a las puertas de las oficinas centrales de Paradores en Madrid y las reiteradas peticiones en redes sociales "reclamando un convenio justo". Sin embargo, los sindicatos han criticado que la empresa "continúa sin mostrar prueba alguna para desbloquear esta situación".

"Su estrategia parece clara: dejar pasar el tiempo esperando que el conflicto se diluya y eludir su responsabilidad. Condenamos la situación de abandono institucional y empresarial que arrastran desde hace más de cuatro años", ha expresado.

Por ello, se han llevado a cabo concentraciones en Molina de Aragón y Sigüenza en Guadalajara; en Cuenca capital y Alarcón; en Almagro y Manzanares en la provincia de Ciudad Real; en Albacete capital; y en Toledo capital y Oropesa.

Han reclamado "acabar con los salarios ridículamente insuficientes y una conciliación familiar inviable debido a la extrema flexibilidad, los turnos rotativos y, especialmente, el turno partido".

Reivindicaciones

Según han detallado, las reivindicaciones de la plantilla son "claras": "Salarios justos con los que la plantilla pueda llegar a fin de mes y vivir dignamente, implantación definitiva y de una vez por todas del Plan de Pensiones, desarrollo profesional, estabilidad en el empleo, jornadas parciales mínimas garantizadas, mejoras en la gestión de la incapacidad temporal, jubilaciones parciales, reducción progresiva de jornada y una planificación anticipada de turnos que permita una conciliación real".

Asimismo, los sindicatos han asegurado que Paradores ha alcanzado un récord histórico con un incremento del 2 % en beneficios y una ocupación media del 86 %, llegando al 94 % en algunas regiones.

Y ha realizado inversiones millonarias en sus establecimientos y campañas publicitarias, proyectando una imagen de sostenibilidad, digitalización e innovación.

"Las trabajadoras y trabajadores de Paradores están cansados de ser siempre quienes pagan las consecuencias. Cuando la situación es difícil, llegan los recortes. Cuando es favorable, solo hay silencio, excusas y se dilata la negociación en el tiempo. Si no hay avances reales, se dará un paso más contundente en Navidad", han asegurado.