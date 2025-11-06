La Junta inyectará este mes tres millones de euros en ayudas para la digitalización empresarial

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, asiste, en el Pabellón IFEDI de Ciudad Real, a la inauguración del evento 'Mancha Summit'. JCCM

La consejera de Economía, Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha, Patricia Franco, ha anunciado este jueves que el Gobierno regional publicará a finales de noviembre una nueva convocatoria de ayudas a la digitalización empresarial, dotada con tres millones de euros.

Durante la inauguración del evento Marcha Summit, celebrado en Ciudad Real, Franco ha explicado que esta nueva línea de apoyo se enmarca en el Plan Adelante, el principal programa autonómico para fortalecer la competitividad y el crecimiento de las empresas castellanomanchegas, que movilizará más de 400 millones de euros en diferentes medidas.

De esa cantidad, más de 50 millones se han destinado específicamente a impulsar la innovación y la digitalización, áreas que, según la consejera, "son ya una parte esencial de la estrategia económica de la región".

Hasta la fecha, más de 170 empresas han recibido respaldo económico del Ejecutivo autonómico para desarrollar proyectos de transformación digital, lo que refleja —ha destacado Franco— "la buena acogida y la eficacia de estas convocatorias".

Dinamismo y capacidad

"Queremos seguir impulsando esa transición tecnológica y acompañar a las empresas en un proceso que es clave para su futuro y para el de toda la región", ha subrayado la consejera, quien ha señalado además que una de cada cuatro empresas de Castilla-La Mancha ya utiliza o planea incorporar inteligencia artificial en sus procesos productivos, un dato que demuestra "el dinamismo y la capacidad de adaptación" del tejido empresarial.

Por otro lado, Franco ha celebrado los últimos datos del Índice de Producción Industrial, que sitúan a Castilla-La Mancha con un crecimiento del 5,6 %, por encima de la media nacional del 4,5 %. "La tecnología y la innovación están impulsando nuestra industria", ha afirmado.

Asimismo, ha avanzado que este viernes el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) publicará una nueva convocatoria de la línea de ecosistemas industriales, destinada a consolidar espacios tecnológicos y de colaboración empresarial en la región.