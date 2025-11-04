Seguimiento "total" en la segunda jornada de huelga del metal con carga policial por disturbios en Puertollano

La segunda jornada de huelga indefinida del sector del metal en Ciudad Real ha comenzado este martes con un seguimiento "masivo", según CCOO, y con incidentes en Puertollano, donde la Policía Nacional ha empleado material antidisturbios para disolver a un grupo de personas que lanzaron piedras contra los agentes a las puertas del complejo petroquímico.

La Subdelegada del Gobierno de Ciudad Real ha confirmado a Efe que la intervención policial se ha producido de madrugada, cuando varios trabajadores concentrados en el entorno de las plantas industriales arrojaron objetos a los agentes.

Para restablecer el orden y garantizar la entrada de empleados al recinto, la Policía—apoyada por las Unidades de Prevención y Reacción (UPR) y efectivos antidisturbios— ha recurrido al uso de material disuasorio hasta primeras horas de la mañana.

El secretario general de CCOO Castilla-La Mancha, Javier Ortega, ha calificado de "masivo" el seguimiento de la huelga en esta segunda jornada y ha atribuido la movilización a "la intransigencia de la patronal provincial" y a su "falta de talante negociador".

Negociación real

Ortega ha defendido que "el planteamiento empresarial es inasumible" y ha instado a las organizaciones empresariales a "entrar en razón y abrir una negociación real que permita alcanzar un convenio justo".

Además, ha subrayado que el sector del metal "es clave para la economía provincial" y ha reivindicado que "los salarios, las jornadas y las condiciones de seguridad no pueden ser las del siglo XIX".

Movilización "pacífica"

Durante la mañana, trabajadores concentrados en distintos puntos de la provincia han expresado su apoyo a la protesta y han insistido en que su movilización es "pacífica", con el objetivo de conseguir "un convenio digno y beneficioso para todos".

La huelga, convocada por UGT y CCOO, afecta a más de 15.000 trabajadores del sector del metal en la provincia de Ciudad Real.

Peticiones

Los sindicatos reclaman mejoras salariales y laborales en el marco de la negociación del nuevo convenio colectivo, que permanece bloqueado tras varios meses de contactos infructuosos con la patronal.

Las organizaciones sindicales han asegurado que el paro continuará "mientras no haya avances reales" en la negociación, mientras que la patronal insiste en la necesidad de alcanzar un acuerdo que garantice la viabilidad de las empresas del sector.