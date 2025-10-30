Fundación Eurocaja Rural y CEOE Ávila impulsan un liderazgo más consciente entre los empresarios

Fundación Eurocaja Rural, en colaboración con la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) Ávila, ha celebrado este jueves una sesión formativa dirigida a empresarios y emprendedores sobre liderazgo consciente.

La jornada, desarrollada en el Salón Cúpula del Palacio de Sofraga, ha estado impartida por la experta en neuroemprendimiento Cristina Amor, CEO de Grow Up Together, especializada en acompañamiento y mentorización de emprendedores y directivos.

Durante su intervención, Amor ha explicado que el liderazgo consciente "empieza sabiendo quiénes somos. Porque no podemos motivar a otros sin saber qué nos motiva, ni podemos liderar empresas si no sabemos quiénes somos ni qué queremos".

Ha añadido que "es una visión más humana, poniendo el foco en conocernos, en gestionarnos, en ser empáticos… y hablaremos de ejemplos de cómo la amabilidad o la compasión no nos hace más débiles, sino más valientes y potentes a la hora de alcanzar los objetivos que nos propongamos, tanto dentro de la empresa como a nivel personal".

En el acto inaugural también ha participado el presidente de la Fundación Eurocaja Rural, Javier López Martín, quien ha subrayado la importancia de incorporar en el liderazgo y la cultura empresarial "conceptos como el buen gobierno, principios como la honradez, la cercanía, la humildad, la profesionalidad y objetivos como el compromiso social".

"Todos necesitamos aprender, poner los pies en la tierra y ser conscientes de las decisiones que tomamos, y de las implicaciones que conllevan estas decisiones", ha señalado López Martín.

El ejemplo de Eurocaja

El presidente de la Fundación ha puesto como ejemplo a Eurocaja Rural, "que en el peor momento de la crisis financiera, cuando se cerraban oficinas y se despedía personal, apostó por un plan de expansión que le ha permitido crecer en número de oficinas, empleados y equipo humano".

"Hace unos días, de hecho, celebramos la apertura de nuestra oficina número 500. Es remar contra corriente, pero ahí están nuestros resultados, no solo financieros, sino también el impacto social de nuestra entidad", ha dicho.

Por su parte, el presidente de CEOE Ávila, Diego Díez López, ha destacado que "los empresarios somos referente para mucha gente y esta jornada nos ayuda a ser conscientes de ese papel que jugamos en la sociedad, de ese liderazgo que hay veces que no creemos, pero que tenemos como empresarios".

Ha valorado, además, que "el compromiso de Fundación Eurocaja Rural y CEOE Ávila a través de este proyecto ayuda a fortalecer el ecosistema empresarial y es una prueba del compromiso mutuo institucional".

Durante la sesión se han abordado las claves del liderazgo efectivo y responsable aplicadas al día a día de la empresa, el autoconocimiento y la autogestión emocional para liderar con coherencia, así como herramientas para mejorar la toma de decisiones desde el conocimiento del cerebro y para desarrollar una mentalidad que impulse la transformación empresarial y la creación de nuevas oportunidades.