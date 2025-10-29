Soliss Seguros impulsa el deporte toledano con su patrocinio principal al Club de Atletismo San Ildefonso

La entidad aseguradora Soliss Seguros, líder en Castilla-La Mancha, ha firmado un acuerdo de patrocinio con el Club de Atletismo San Ildefonso, por el cual se convierte en su patrocinador principal durante los próximos tres años.

En virtud de este compromiso, el emblemático club toledano adoptará oficialmente la denominación : "Soliss Club de Atletismo San Ildefonso", marcando el inicio de una nueva etapa de impulso y crecimiento para la entidad deportiva.

El acto de la firma se ha celebrado en la sede central de Soliss en Toledo y ha contado con la presidencia de Celedonio Morales, consejero institucional de Soliss, y de Tomás Sánchez-Escribano, presidente del club, acompañados por miembros de la Junta Directiva del San Ildefonso. Durante el encuentro, Celedonio Morales ha destacado la importancia de este acuerdo dentro de la estrategia de responsabilidad social de la aseguradora.

"Para Soliss, apoyar al deporte base es una forma de invertir en el futuro de nuestra tierra. A través del deporte se fomentan valores esenciales como la superación, el respeto y el trabajo en equipo", ha señalado la aseguradora.

Compromiso continuo

Por su parte, Tomás Sánchez-Escribano ha expresado su agradecimiento a Soliss "por su compromiso continuo con el deporte de Castilla-La Mancha y con el atletismo toledano en particular", y ha subrayado que este patrocinio "supone un impulso decisivo para seguir formando atletas y personas que compiten con espíritu de superación y compañerismo".

Con esta alianza, Soliss Seguros ha reafirmado su compromiso con Toledo y con el desarrollo del deporte regional, consolidando su papel como aseguradora de referencia en Castilla-La Mancha. Su apoyo a clubes, escuelas deportivas y competiciones locales contribuye a fomentar la vida activa, la inclusión y la cohesión social en toda la comunidad.

"En Soliss creemos firmemente que el deporte es una herramienta de transformación social. Este acuerdo con el San Ildefonso simboliza nuestra apuesta por una Castilla-La Mancha más unida, saludable y orgullosa de sus talentos", ha añadido Morales.

De esta forma, el Club de Atletismo San Ildefonso inicia una nueva etapa bajo la denominación Soliss C. Atl. San Ildefonso, un símbolo de la alianza entre deporte, compromiso social y orgullo toledano, que representa lo mejor de la región y de sus valores.