Llaman a la huelga general a más de 16.000 trabajadores de Ciudad Real por el bloqueo del convenio del metal

Los más de 16.000 trabajadores que componen el sector del metal en la provincia de Ciudad Real han sido llamados a una huelga indefinida a partir del 3 de noviembre ante el bloqueo del nuevo convenio.

Este anuncio de los sindicatos CCOO y UGT FICA se ha producido después de que los representantes de la patronal no hayan acudido al acto de mediación al que estaban convocados por el Jurado Arbitral Laboral de Castilla-La Mancha tras el registro de la convocatoria de huelga.

Según han informado los sindicatos en nota de prensa, la actitud de la patronal evidencia "falta de disposición" para desbloquear la negociación del convenio colectivo, estancada desde hace diez meses.

El secretario general de la Federación de Industria de CCOO Ciudad Real, Víctor Manuel Arias, y el secretario general de UGT FICA Ciudad Real, Antonio Torres, han señalado que la incomparecencia de la patronal demuestra “la poca importancia que otorga al diálogo y al sector, clave para la economía y el empleo en la provincia”.

El conflicto surge, según los sindicatos, por la "postura inmovilista" de la parte empresarial, que ha rechazado todas las propuestas de los sindicatos y "ha intentado recortar derechos, incluyendo la eliminación del plus de antigüedad".

Los representantes sindicales han advertido que los trabajadores no están dispuestos a retroceder en sus derechos ni a aceptar condiciones laborales peores y han afirmado que “el ambiente está muy caldeado y no se dará un paso atrás, porque la lucha es la única manera de defender sus derechos”.

Igualmente, han señalado que esta convocatoria cuenta con el respaldo mayoritario de los empleados en las asambleas celebradas durante las últimas semanas y se mantendrá hasta que se alcancen acuerdos satisfactorios en la negociación del convenio colectivo.

Los sindicatos mantienen abiertas las vías de comunicación con la patronal, pero subrayan que la movilización es “un recurso inevitable” ante la falta de avances y el bloqueo sistemático de las negociaciones, con el objetivo de garantizar la protección de los derechos laborales de los empleados del sector.

La patronal se defiende

Por su parte, la patronal ha lamentado la "falta de voluntad negociadora" de los sindicatos en este conflicto.

Concretamente, la Asociación Provincial de Empresarios de Siderometalurgia de Ciudad Real (Aspes) y la Asociación Provincial de Empresarios de Automoción de Ciudad Real (Apea), han asegurado que no han comparecido en el acto de mediación celebrado en el Jurado Arbitral Laboral de Castilla-La Mancha porque la fecha había sido fijada de manera unilateral por parte de los sindicatos.



Según las organizaciones empresariales los sindicatos no aceptaron ninguna de las propuestas alternativas de la representación de los empresarios, a pesar de ajustarse a los plazos y procedimientos legalmente establecidos.



Ambas organizaciones consideran que esta actuación sindical rompe el principio de buena fe negociadora y forma parte de una estrategia "planificada para forzar el conflicto" en lugar de buscar soluciones reales a las necesidades del sector.