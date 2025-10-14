María Luisa Rodríguez: "Debemos sentirnos orgullosos del legado de Consuegra; en él está nuestro futuro"

La alcaldesa de Consuegra, María Luisa Rodríguez, ha ejercido como orgullosa anfitriona en el evento, que ha congregado a numeroso público. Javier Longobardo

El Teatro Don Quijote de Consuegra se ha convertido este martes en el epicentro de la apuesta por el futuro del medio rural. La alcaldesa de la localidad, María Luisa Rodríguez, ha ejercido de anfitriona de lujo en la premier del segundo capítulo de la serie documental 'Legados con futuro', una iniciativa impulsada por Moeve que busca precisamente realzar el valor de quienes, desde el ámbito rural, construyen el mañana.

"Es un maravilloso paseo por nuestra historia gastronómica, el azafrán, el mazapán, sabor a infancia y a compartir momentos en familia", ha señalado la regidora al iniciar su intervención en un evento organizado por Moeve junto a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha y con el apoyo del Ayuntamiento, que se ha centrado en la identidad de Consuegra a través de dos de sus productos más emblemáticos: el azafrán, su "oro rojo", y el mazapán.

El proyecto busca poner en valor el trabajo de quienes construyen futuro desde el medio rural sin renunciar a sus raíces, ha congregado a protagonistas y numerosos vecinos para ofrecer un diálogo sobre tradición e innovación.

La alcaldesa ha destacado que este proyecto "nos invita a mirar a nuestros antepasados para saber a dónde queremos ir", enfatizando que el azafrán y el mazapán son "herencia, pero también parte del progreso de Consuegra". Ha subrayado que "cada esfuerzo es pasión, es futuro" y que estos productos son parte de una "identidad nacional y regional".

Rodríguez ha asegurado que "Consuegra tiene mucho que ofrecer al mundo" y que "nuestra fuerza está en la identidad de quienes somos", aquellos que "saben mirar al futuro con el orgullo de su pasado". Ha recordado que "el mazapán, nuestros dulces, la silueta de nuestros molinos también hablan de Castilla-La Mancha y de España".

El segundo capítulo del documental 'Legados con futuro' tiene a Consuegra como protagonista. Javier Longobardo

La regidora ha hecho un reconocimiento expreso a los protagonistas de la jornada, entre ellos la "pasión de Inmaculada Peces, un legado familiar centenario" en la repostería, y al "empeño de Antonio Romero que desde su restaurante El Alfar ha vuelto a la localidad sin olvidar la tradición". También ha alabado la labor de María del Carmen Zamorano, fundadora de Joyas Estigma, por saber "transformar el azafrán desde la artesanía".

Frente a los desafíos de la digitalización y la despoblación, la alcaldesa ha defendido que "aferrarse a este legado no significa estar en el pasado", sino encontrar la confianza necesaria para el futuro. "Solo podemos afrontarlo si nos reforzamos en los vínculos intergeneracionales", ha afirmado.

Para finalizar, la alcaldesa ha sentenciado que el acto es "un homenaje a nuestro pasado" y una demostración de que "la innovación solo tiene sentido si respeta la tradición". Ha agradecido a Moeve y a "todos los que con sus oficios siguen construyendo la identidad de Consuegra". "Sintámonos orgullosos de nuestro legado porque en él también está nuestro futuro", ha concluido.