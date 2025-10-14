Mª Isabel Martínez: "En Moeve queremos contribuir al desarrollo local gracias a la suma de energías"

El Teatro Don Quijote de Consuegra (Toledo) ha acogido este martes la presentación del segundo capítulo de la serie documental Legados con Futuro, grabado en esta localidad y protagonizado por tres vecinos que representan la nueva generación de emprendedores y guardianes de la tradición gastronómica consaburense.

A esta iniciativa de Moeve se han sumado como colaboradores EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Consuegra, cuya alcaldesa, María Luisa Rodríguez García, ha ejercido como anfitriona del estreno.

La responsable de Licencia Social y Alianzas de Moeve, María Isabel Martínez, ha destacado durante el evento el compromiso de la compañía con el desarrollo del medio rural y la puesta en valor de sus tradiciones como motor de futuro. "En Moeve queremos contribuir al desarrollo local y al impulso de oportunidades gracias a la suma de energías", ha afirmado.

"Poner en valor las tradiciones y legados de quienes nos han precedido y destacar su potencial es clave para construir un futuro mejor y más justo para todos", ha añadido.

Martínez ha agradecido también la implicación de los protagonistas del documental. "Gracias a los protagonistas porque habéis confiado en nosotros. Habéis compartido vuestras historias y proyectos", ha expresado, subrayando que "el legado no solo es historia, sino que es algo que se cuida y se potencia, que muestra nuevos caminos que transitar y que permite imaginar un nuevo futuro".

Durante su intervención, ha puesto en valor el patrimonio de la localidad y de toda la región: "Consuegra tiene un legado maravilloso, como toda Castilla-La Mancha". Y ha concluido invitando a seguir descubriendo las próximas entregas de la serie: "Quedan todavía muchos legados que tienen que ser contados, así que les invito a que sigan este proyecto de Moeve".

Tres protagonistas

El documental presentado en Consuegra relata las historias de Inmaculada Peces, al frente de la empresa familiar Mazapanes Peces; Antonio Romero, chef del restaurante El Alfar; y Mª Carmen y Enrique, impulsores de nuevos proyectos que combinan tradición e innovación.

Los tres han participado en un coloquio posterior moderado por la presidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, Esther Esteban, en el que han compartido sus experiencias y han reflexionado sobre el papel de la creatividad local como herramienta de desarrollo y cohesión social.

Con esta iniciativa, Moeve refuerza su compromiso con el territorio y con la revitalización del medio rural, promoviendo la unión entre tradición e innovación como una vía real de progreso. La serie, rodada en cinco enclaves distintos del país —Navarrevisca (Castilla y León), Consuegra (Castilla-La Mancha), Begur (Cataluña), Corme (Galicia) y Arroyomolinos de León (Andalucía)—, muestra el potencial de las comunidades que conservan sus legados como punto de partida para construir un futuro sostenible.