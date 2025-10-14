Mª Isabel Martínez, responsable de Licencia Social y Alianzas de Moeve.

Mª Isabel Martínez, responsable de Licencia Social y Alianzas de Moeve.

Mª Isabel Martínez: "En Moeve queremos contribuir al desarrollo local gracias a la suma de energías"

La responsable de Licencia Social y Alianzas de la compañía ha participado en Consuegra (Toledo) en la presentación del segundo capítulo de la serie documental "Legados con Futuro".

El Teatro Don Quijote de Consuegra (Toledo) ha acogido este martes la presentación del segundo capítulo de la serie documental Legados con Futuro, grabado en esta localidad y protagonizado por tres vecinos que representan la nueva generación de emprendedores y guardianes de la tradición gastronómica consaburense.

A esta iniciativa de Moeve se han sumado como colaboradores EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Consuegra, cuya alcaldesa, María Luisa Rodríguez García, ha ejercido como anfitriona del estreno.

La responsable de Licencia Social y Alianzas de Moeve, María Isabel Martínez, ha destacado durante el evento el compromiso de la compañía con el desarrollo del medio rural y la puesta en valor de sus tradiciones como motor de futuro. "En Moeve queremos contribuir al desarrollo local y al impulso de oportunidades gracias a la suma de energías", ha afirmado.

"Poner en valor las tradiciones y legados de quienes nos han precedido y destacar su potencial es clave para construir un futuro mejor y más justo para todos", ha añadido.

Martínez ha agradecido también la implicación de los protagonistas del documental. "Gracias a los protagonistas porque habéis confiado en nosotros. Habéis compartido vuestras historias y proyectos", ha expresado, subrayando que "el legado no solo es historia, sino que es algo que se cuida y se potencia, que muestra nuevos caminos que transitar y que permite imaginar un nuevo futuro".

Durante su intervención, ha puesto en valor el patrimonio de la localidad y de toda la región: "Consuegra tiene un legado maravilloso, como toda Castilla-La Mancha". Y ha concluido invitando a seguir descubriendo las próximas entregas de la serie: "Quedan todavía muchos legados que tienen que ser contados, así que les invito a que sigan este proyecto de Moeve".

Tres protagonistas

El documental presentado en Consuegra relata las historias de Inmaculada Peces, al frente de la empresa familiar Mazapanes Peces; Antonio Romero, chef del restaurante El Alfar; y Mª Carmen y Enrique, impulsores de nuevos proyectos que combinan tradición e innovación.

Los tres han participado en un coloquio posterior moderado por la presidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, Esther Esteban, en el que han compartido sus experiencias y han reflexionado sobre el papel de la creatividad local como herramienta de desarrollo y cohesión social.

Con esta iniciativa, Moeve refuerza su compromiso con el territorio y con la revitalización del medio rural, promoviendo la unión entre tradición e innovación como una vía real de progreso. La serie, rodada en cinco enclaves distintos del país —Navarrevisca (Castilla y León), Consuegra (Castilla-La Mancha), Begur (Cataluña), Corme (Galicia) y Arroyomolinos de León (Andalucía)—, muestra el potencial de las comunidades que conservan sus legados como punto de partida para construir un futuro sostenible.