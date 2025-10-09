La Fundación Globalcaja colabora en la XV Jornada de Teatro Inclusivo del Fórum de la Discapacidad de Cuenca

La Fundación Globalcaja colabora un año más con la Jornada de Teatro Inclusivo promovida por el Fórum de la Discapacidad de Cuenca, una cita que busca mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y fomentar la integración a través de la cultura y la sensibilización social.

La jornada, que alcanza su 15ª edición, se celebrará mañana, 10 de octubre, en el Paraninfo de la Universidad de Castilla-La Mancha a las 11.00 horas y contará con la asistencia de cerca de 500 personas, entre escolares y miembros de las asociaciones que integran el Fórum.

El acuerdo de colaboración ha sido suscrito por el presidente de la Fundación, Eliseo Quejigo, y la presidenta del Fórum, Isolina Martínez, quienes han destacado la importancia de crear espacios culturales accesibles y abiertos a toda la sociedad.

La compañía Aribel Teatro pondrá en escena la obra 'El peinado de la tía Chofi', especialmente adaptada para que pueda ser seguida por personas con distintas discapacidades. La representación contará con intérpretes de lengua de signos y bucle magnético para personas sordas que no utilizan la lengua de signos.

Actividades culturales

El objetivo, según la organización, es eliminar las barreras psicosociales que dificultan el acceso de las personas con discapacidad a las actividades culturales y de ocio, promoviendo su participación plena en la comunidad.

Además, la asistencia de alumnado de distintos centros educativos permitirá cumplir un doble propósito: acercar la cultura al público infantil y fomentar la empatía y la sensibilización hacia la discapacidad desde edades tempranas.

Discapacidad

El Fórum de la Discapacidad de Cuenca es una plataforma asociativa que agrupa a entidades que defienden y acompañan a personas con discapacidad en la provincia.

Su labor de articular redes entre asociaciones, administraciones y ciudadanía lo ha convertido en un actor esencial para detectar necesidades y proponer soluciones inclusivas.

Por su parte, la Fundación Globalcaja reafirma con esta colaboración su compromiso con la inclusión y el desarrollo social. "Acompañamos al Fórum desde la cercanía y el apoyo local a las organizaciones que trabajan, día a día, por una sociedad más justa para todas las personas", ha destacado la entidad en un comunicado.