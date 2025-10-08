Globalcaja obtiene la máxima certificación de AENOR por su modelo de buen gobierno corporativo

Globalcaja ha recibido la máxima certificación que otorga AENOR en materia de gobernanza, el Índice de Buen Gobierno Corporativo 2.0 , que reconoce las mejores prácticas en transparencia, ética y responsabilidad social.

El acto de entrega tuvo lugar en la sede de la entidad y ha contado con la presencia del director general de Globalcaja, Pedro Palacios, y la directora del área Jurídica, Melissa Casas, quienes recibieron el distintivo de manos del director general de Evaluación de la Conformidad de AENOR, David de Pastors.

La entidad financiera ha alcanzado el nivel G++, la calificación más alta contemplada por el modelo, que certifica la solidez de su estructura de gobierno corporativo y la eficiencia de sus órganos de administración.

Este reconocimiento acredita el compromiso de Globalcaja con una gestión responsable, basada en el control, la transparencia y la generación de valor económico y social para socios, clientes y empleados.

Compromiso

El Índice de Buen Gobierno Corporativo 2.0 evalúa el grado de cumplimiento de las empresas en materia de gobernanza según estándares internacionales. Analiza aspectos como la composición y funcionamiento del Consejo Rector, las competencias de las comisiones delegadas, la retribución, la transparencia o el cumplimiento normativo, además de criterios de sostenibilidad y responsabilidad social.

Globalcaja ha alcanzado el máximo reconocimiento en la puntuación final tras superar con éxito todos los indicadores analizados.

Reconocimiento

Durante el acto, Pedro Palacios ha destacado que esta certificación "supone un reconocimiento al compromiso riguroso y permanente de Globalcaja con el buen gobierno corporativo, situándonos a la vanguardia del sector financiero como motor generador de valor, competitivo y responsable".

Ha subrayado además que este logro refleja el propósito de la entidad de "satisfacer las necesidades financieras del entorno de manera profesional, cercana, humana, flexible y ágil".

Esfuerzo

Por su parte, David Pastors puso en valor el esfuerzo de Globalcaja y ha señalado que "la certificación de Buen Gobierno Corporativo 2.0 representa un reconocimiento a las organizaciones que integran la transparencia y la ética en su gestión".

Con estas distinciones, Globalcaja refuerza su posición como una de las entidades financieras más comprometidas con la excelencia en la gestión, la confianza y la sostenibilidad dentro del panorama económico nacional.