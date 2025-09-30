La World Bulk Wine Exhibition reunirá a 240 bodegas y compradores de 60 países el próximo noviembre en Amsterdam

La 17ª edición de la World Bulk Wine Exhibition (WBWE), el principal encuentro internacional del mercado del vino a granel, se celebrará los días 24 y 25 de noviembre en el RAI Ámsterdam con la presencia de más de 240 bodegas de 25 países diferentes.

Este evento, organizado por Vinexposium, se produce en un contexto de gran complejidad para los mercados internacionales y reafirma el papel de este encuentro como "plataforma de negocio ofreciendo a las bodegas alternativas concretas para mantener y desarrollar su actividad", destacan desde la organización en nota de prensa.

Un año más la WBWE ejercerá de nexo de unión entre los productores y compradores que llegarán desde 60 países de todo el mundo y que representan entre el 70 y el 80 % del comercio mundial del vino a granel. Una cifra que pone en valor su papel como "punto de encuentro para desarrollar nuevos mercados y reforzar los intercambios comerciales".

Francia, Italia, España, Chile, Argentina y Nueva Zelanda, países que se encuentran entre los principales productores mundiales de vino a granel, renovarán su presencia en 2025.

A ellos se unirán otros como Islas Mauricio, Líbano o Panamá que ampliarán aún más la diversidad de la oferta y subrayarán la vocación internacional del salón.

La edición 2025 también contará con una participación destacada de bodegas españolas y una fuerte presencia de Castilla-La Mancha.