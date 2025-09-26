CaixaBank y Fundación Relife presentan en Toledo la segunda temporada del 'Circuito Relife'

El director territorial de CaixaBank en Castilla-La Mancha y Extremadura, Juan Luis Vidal; el exfutbolista y presidente de la Fundación Relife, Julio Alberto Moreno; y el director de Acción Social de CaixaBank, Josep Parareda, durante la presentación del Circuito Relife en Toledo.

CaixaBank y la Fundación Relife han presentado este viernes en Toledo la segunda temporada del 'Circuito Relife', un programa de jornadas educativas que busca concienciar a adolescentes de entre 15 y 19 años sobre los riesgos de las adicciones, tanto con sustancia (alcohol, tabaco y drogas), como a pantallas y nuevas tecnologías (apuestas, videojuegos, redes sociales o uso excesivo de dispositivos).

El Paraninfo de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) ha acogido esta primera cita en la que han participado 500 estudiantes de la universidad y de distintos centros educativos de Toledo.

La jornada ha sido inaugurada por el director territorial de CaixaBank en Castilla-La Mancha y Extremadura, Juan Luis Vidal, que ha destacado "la importancia de que el 'Circuito Relife' siga ofreciendo su éxito de divulgación y prevención con el objetivo de contribuir a dar soluciones a un reto social tan importante para los jóvenes como es la concienciación y la formación para prevenir los riesgos que suponen las adicciones tradicionales (droga y alcohol) y las nuevas adicciones digitales (pantallas y juego)". "A través del Voluntariado de CaixaBank, tenemos una muy buena herramienta en la prevención de adicciones, porque creemos que educar a nuestros jóvenes con experiencias reales puede ser decisivo a la hora de que tomen decisiones vitales y practiquen hábitos saludables", ha apuntado Vidal.

A continuación, los alumnos han podido escuchar el testimonio personal del exfutbolista y fundador de la Fundación Relife, Julio Alberto Moreno, que sirve como ejemplo para conocer los riesgos de las adicciones y explica cómo logró superarlas.

Según Julio Alberto Moreno, "cada vez más jóvenes se enfrentan a situaciones que pueden derivar en una adicción. Con estas jornadas queremos dar a los adolescentes las herramientas necesarias para tomar buenas decisiones en la vida y, en caso de caer en alguna adicción, demostrarles que siempre hay salida, que pedir ayuda es necesario y que la prevención empieza con la información y la conciencia".

También ha tenido lugar una entrevista con el psicólogo Fernando Sánchez, especialista en salud mental y en el tratamiento del Trastorno Límite de la Personalidad, que ha contado cómo estos problemas se relacionan con el consumo de drogas o la dependencia tecnológica.

El programa se ha completado con la intervención de Ricardo Herrero, del Talent Program de CaixaBank, que ha presentado las oportunidades de voluntariado de la entidad, y con el taller práctico Mi Huella Digital, que ayuda a los jóvenes a reflexionar sobre el impacto de su identidad en Internet y el uso responsable de las pantallas.

Tras esta jornada inaugural en Toledo, el 'Circuito Relife' visitará otras nueve ciudades españolas. Otras siete paradas serán nuevas paradas —Palma de Mallorca, Tenerife, Valencia, Murcia, Palencia, Almería y Pamplona—, a las que se suman Madrid y Barcelona, que repiten tras el éxito del curso pasado.

En total, se prevé la participación de 3.000 estudiantes, que tendrán la oportunidad de conocer de primera mano testimonios y herramientas para la prevención de las adicciones.

Sobre la Acción Social de CaixaBank

CaixaBank es una entidad con una vocación profundamente social, además de un referente en banca socialmente responsable. Su actitud de servicio hacia sus clientes y toda la sociedad en general se ve reflejada en el impulso de programas de acción social y en el fomento del voluntariado, como vía para dar respuesta a los retos que demanda la sociedad.

Desde Acción Social CaixaBank se promueven iniciativas, actividades y campañas solidarias, algunas en colaboración con la Fundación "la Caixa".

Gracias a su presencia en todo el territorio, su red de oficinas, la mayor de España, puede detectar las necesidades locales y ayudar desde la cercanía, así como apoyar a la Fundación "la Caixa" en la canalización de las ayudas económicas a las entidades sociales. Además, a través de la actividad financiera, la entidad ofrece servicios y soluciones para todo tipo de personas.

Por otro lado, la actuación responsable de CaixaBank ha sido reconocida por los principales organismos internacionales. El Dow Jones Sustainability Index la sitúa entre los mejores bancos mundiales en términos de sostenibilidad y la organización internacional CDP la incluye como empresa líder contra el cambio climático.

Sobre la Fundación Relife

Relife es la marca-fundación creada en 2023 por el exfutbolista de FC Barcelona, Atlético de Madrid y selección española Julio Alberto Moreno para recuperar las vidas de las personas que han caído en alguna adicción y para trabajar en prevenir estos casos. A través de programas educativos, formativos, de prevención y de ayuda, la fundación trabaja como altavoz para concienciar a jóvenes y mayores de esta problemática.

Relife cuenta con especialistas en el ámbito de las adicciones y se financia a través de la realización de eventos propios y del apoyo económico de empresas y marcas socialmente comprometidas.