CaixaBank premia a Cristina Izarra como referente del emprendimiento femenino en Castilla-La Mancha y Extremadura

La socia fundadora de Cotiledón, Cristina Izarra, recibe el Premio A Profesional Autónoma de manos de Juan Luis Vidal, director territorial de CaixaBank en Castilla-La Mancha y Extremadura. CaixaBank

La economista Cristina Izarra ha sido reconocida como ganadora de la quinta edición del Premio A Profesional Autónoma de CaixaBank en la Dirección Territorial de Castilla-La Mancha y Extremadura por su proyecto Cotiledón.

Estos galardones, convocados cada año por CaixaBank, ponen en valor la excelencia profesional de las trabajadoras por cuenta propia en España y su contribución a la economía y a la sociedad.

Cotiledón es una consultoría especializada en captación de fondos, gestión integral y apoyo a startups, pymes y entidades sociales, con el objetivo de mejorar la eficiencia y sostenibilidad de los proyectos bajo el lema "creciendo juntos".

Premio A Cristina Izarra CaixaBank

Izarra es licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Carlos III de Madrid y cuenta con una dilatada experiencia en emprendimiento dentro de la economía social, donde ha trabajado en gestión y planificación de proyectos.

Decisión

El jurado, compuesto por directivos de CaixaBank y expertos independientes, valoró aspectos como el grado de desarrollo y éxito del negocio, la innovación aplicada, el impacto en la creación de empleo y el compromiso medioambiental y social.

Con este reconocimiento, Izarra competirá junto a las otras diez ganadoras territoriales por el premio nacional, dotado con 6.000 euros para formación empresarial y personal. Además, recibirá un diploma acreditativo y participará en una campaña de difusión organizada por la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA).

Entre las finalistas también se elegirá a una de ellas para cursar un programa en la escuela de negocios digital Founderz, ampliando así sus oportunidades de formación.

El director territorial de CaixaBank en Castilla-La Mancha y Extremadura, Juan Luis Vidal, destacó que este premio busca "poner en valor el talento, el esfuerzo y la capacidad de liderazgo de las profesionales autónomas que impulsan la innovación y la creación de empleo en nuestro país".

Premios

"Este galardón refleja además el compromiso de CaixaBank con la diversidad, la inclusión y el reconocimiento al emprendimiento femenino", añadió Vidal.

Los premios se enmarcan en el programa de diversidad CaixaBank Wengage, que trabaja en la promoción de la igualdad de oportunidades y en la visibilización de la diversidad de género, funcional, generacional y cultural.

Con iniciativas como esta, la entidad refuerza su apoyo a las autónomas y empresarias como motor clave de la economía española.