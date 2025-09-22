La Despensa renueva su compromiso con el deporte y seguirá siendo proveedor oficial de eventos en Albacete

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha agradecido este lunes a la empresa familiar Ecomora S.A., titular de los supermercados La Despensa, su apuesta por el deporte y la promoción de hábitos de vida saludables.

La firma del convenio de patrocinio, celebrada en el Ayuntamiento, ha contado con la presencia del concejal de Deportes, Francisco Villaescusa, y del director general de La Despensa, Juan Antonio Gómez.

Gracias a la renovación de este acuerdo, que tendrá vigencia de un año, La Despensa seguirá siendo el proveedor oficial de eventos organizados por el Instituto Municipal de Deportes (IMD), entre ellos el Medio Maratón Internacional 'Ciudad de Albacete', la Carrera BTT Albacete, la 5K San Silvestre, el Campeonato de España de Duatlón o el Duatlón Cross, y la 10K Nocturna.

Firma convenio La Despensa 2025 Ayuntamiento de Albacete

Durante todas estas pruebas, la empresa se encargará del suministro de avituallamiento sin coste alguno para el Ayuntamiento, por un valor aproximado de 20.000 euros.

Los deportistas podrán reponer fuerzas con agua, barritas de muesli, fruta de temporada, revuelto de frutos secos y aceitunas sin hueso.

Acuerdo vital

El alcalde ha destacado la importancia de contar con empresas locales que "no solo generan empleo y riqueza, sino que también se comprometen con el fomento del deporte en la ciudad".

Serrano ha subrayado que la colaboración público-privada es clave para acercar la actividad deportiva a la ciudadanía y consolidar a Albacete como una 'Ciudad del Deporte' de referencia a nivel nacional.

Eventos deportivos

Como parte del acuerdo, la imagen de La Despensa tendrá presencia destacada en los arcos de meta de las pruebas, en las páginas web de cada evento, en publicaciones en redes sociales y contará con un stand propio en la Feria del Corredor del Medio Maratón y la 10K.

El regidor de la ciudad ha reiterado que el Ayuntamiento, a través del IMD, seguirá promoviendo hábitos de vida saludable, mejorando las instalaciones deportivas municipales y organizando eventos para todas las edades y disciplinas deportivas.

"Nuestra apuesta por el deporte es constante y queremos que todas las generaciones puedan disfrutar de actividades deportivas de calidad en la ciudad", ha concluido Serrano.

Con este convenio, La Despensa refuerza su compromiso con el deporte local y consolida su colaboración con el Ayuntamiento, convirtiéndose en un aliado clave para el desarrollo de la actividad deportiva en Albacete.