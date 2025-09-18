Toledo acoge la tercera sesión de la Escuela de Sucesores con enfoque en innovación y sostenibilidad

El Fórum de Jóvenes de la Asociación de la Empresa Familiar de Castilla-La Mancha ha celebrado en la Finca El Retamar su tercera sesión de la Escuela de Sucesores, enmarcado en la sexta edición de este programa formativo.

Esta iniciativa actúa como conector entre las iniciativas del Fórum y la formación continua de los futuros líderes empresariales.

La jornada ha arrancado con la participación de Virginia López, vicepresidenta de Delaviuda Confectionery Group, y María Herranz, directora de Marketing del grupo.

Ambas presentaron los hitos y retos de una empresa fundada en Sonseca en 1927 por Manuel López y María Rojas, que se encuentra a las puertas de su centenario.

Cifras

Con una facturación que supera los 140 millones de euros, más de 500 empleados, cinco centros de trabajo y presencia en 70 países, Delaviuda se ha consolidado como un "ejemplo de internacionalización, crecimiento, innovación y sostenibilidad" sin perder su carácter familiar.

A continuación, intervinieron Jaime Porras, socio director de Orienta Wealth Madrid, y Luis Miguel Corral, director de activos no cotizados. Bajo el lema "Orienta – Inversión en Real Estate" ofrecieron a los asistentes herramientas para invertir en bienes raíces, desde el análisis de mercado hasta la definición de objetivos y la elección de la estrategia más adecuada.

Este tipo de inversiones, destacaron, supone una alternativa estable para la gestión del capital en las empresas familiares.

Ponencias

El programa ha continuado con la ponencia "Protocolo 2.0", impartida por Jorge Arbex, socio del área fiscal de Cuatrecasas, y Silvia Varela, asociada del área de derecho civil. Su intervención se centró en el protocolo familiar y en la importancia de planificar el relevo generacional como garantía de continuidad y estabilidad.

La sesión ha concluido con un coloquio protagonizado por Alfonso Jiménez, socio de Exec Avenue, y Manuel López Donaire, presidente de Delaviuda Confectionery Group.

Nuevo cuatrimestre

El debate ha girado en torno al crecimiento y la mejora de la competitividad de la empresa familiar, con casos prácticos que ilustraron cómo la innovación y la profesionalización son claves para afrontar los retos del futuro.

De forma paralela, la Junta Directiva de la Asociación de la Empresa Familiar de Castilla-La Mancha se reunió en la sede de Delaviuda para aprobar nuevas iniciativas de cara al último cuatrimestre del año y resolver la incorporación de nuevos asociados.