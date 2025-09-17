El Programa Incorpora y un empleo cambiaron la vida de Mercedes: "Desde el inicio te dan confianza y te orientan"

Un diálogo cargado de experiencias vitales, conocimiento técnico y compromiso empresarial ha revelado el inmenso poder del empleo como herramienta de transformación social. Este ha sido el eje de la mesa redonda "Testimonios: transformando vidas a través del trabajo", celebrada este miércoles en el Salón Rico de Toledo como parte del foro "Inclusión laboral como clave para la transformación social", organizado por EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha y Fundación "la Caixa".

Cuatro mujeres, cuatro perspectivas distintas, moderadas por la periodista Isabel G. Villota, han compartido cómo el Programa Incorpora está cambiando realidades en la región.

Carmen Junquera, coordinadora del Programa Incorpora en Castilla-La Mancha, ha echado la vista atrás para recordar sus humildes comienzos. El proyecto, ha relatado, arrancó en la región "en 2006 con solo cinco entidades", para destacar su impresionante crecimiento hasta alcanzar actualmente "18 en todas las líneas, con presencia en todas las capitales de provincia y en los municipios más importantes".

Ha explicado que Incorpora nació con el objetivo de "empezar a trabajar la intermediación laboral" y ha evolucionado hasta convertirse en un sistema "circular" que se adapta tanto a las necesidades de las personas como a las de las empresas. "Ahora contamos con un itinerario completo", ha destacado Junquera, que incluye "formación, prácticas no laborales y cursos muy adaptados a las necesidades del tejido empresarial, a veces incluso hechos a medida".

Los resultados, ha subrayado, son la mejor prueba de su eficacia: "La formación da un resultado fantástico y las prácticas tienen un valor incalculable". En sectores con alta demanda, como la hostelería y la logística, ha asegurado que se logra "el 100 % de inserción".

Carmen Junquera, coordinadora del Programa Incorpora en Castilla-La Mancha.

La razón es sencilla: "Los candidatos se quedan donde hacen las prácticas porque hay muchísima necesidad. El éxito es absoluto". Como ejemplo de su alcance, ha mencionado la línea Reincorpora en centros penitenciarios, donde "ningún año hemos bajado de 45 inserciones de personas reclusas".

Por su parte, Fernanda Rodríguez, técnica de Enlace Empleo, ha puesto el foco en el acompañamiento individualizado, que considera la piedra angular del programa: "Es básico el conocimiento de las personas". La metodología, ha explicado, busca "poner en valor los recursos personales de cada uno, analizar sus competencias, necesidades y objetivos, teniendo siempre en cuenta la meta de la propia persona".

Fernando Rodríguez en un momento con su intervención. Javier Longobardo

Este enfoque personalizado se extiende también a la relación con las empresas. "Primero hacemos una prospección, analizamos el mercado de trabajo y vemos qué se demanda. Después, encajamos esas necesidades con los perfiles que tenemos". Para Rodríguez, ahí reside la clave: "Tener ese conocimiento tan profundo de las personas que enviamos hace que la inserción sea exitosa". Esa confianza es la que garantiza que, "si a una empresa le ha ido bien con una contratación, tengamos muchas posibilidades de que vuelva a contar con nosotros".

En primera persona

Aportando la perspectiva empresarial, el testimonio más conmovedor ha llegado de la mano de Mercedes Morilla, hoy encargada de sala en el Hotel Boutique del Cigarral de las Mercedes, en Toledo. Hasta ahí ha llegado pese a partir de una situación límite: "Con dos niños pequeños, divorciada y sin ingresos, decidí que necesitaba que me ayudaran y asesoraran".

En el Programa Incorpora, ha contado, encontró confianza, tranquilidad y orientación desde el primer momento, además de una oportunidad para reinventarse. "Me ofrecieron hacer el curso de camarera de sala, lo acepté, y también hice las prácticas allí, con la opción de quedarme si me adaptaba bien. Y así ha sido".

Ahora, Mercedes forma parte de la plantilla fija del Cigarral. "Al poco tiempo me ofrecieron trabajar en el hotel y aquí sigo. Me he sentido acogida en todo momento por Fernando, Jane -los dueños- y todos mis compañeros. El ambiente es muy agradable, algo fundamental cuando llegas en una situación tan delicada", ha relatado visiblemente emocionada.

Nazareth González durante su intervención. Javier Longobardo

Nazareth González, responsable de Recursos Humanos del Cigarral toledano, ha descrito su relación con el Programa Incorpora como "un viaje" que decidieron emprender hace ya 11 años. "Y la experiencia", ha asegurado, "está siendo muy buena".

Los datos lo confirman: "La mayoría de las inserciones han sido para sala, camareros de piso o ayudantes de cocina". Además, de las "33 ofertas que hemos gestionado con Incorpora, todas se han cubierto y los candidatos se han adecuado muy bien a los requisitos que pedíamos".

González ha añadido que su compromiso va más allá, habiendo impulsado incluso "alguna formación específica" para incorporar a un camarero de sala. Esta implicación, ha afirmado, nace de la filosofía de los dueños, Fernando y Jane, quienes, "muy comprometidos con ayudar a personas en situaciones vulnerables, ven que esta es una buena opción".

A través de estas cuatro voces, la mesa redonda ha tejido un relato claro y humano: el Programa Incorpora de Fundación "la Caixa" se ha consolidado en Castilla-La Mancha como un puente esencial entre personas vulnerables y un tejido empresarial necesitado de talento, reforzando su impacto como un verdadero motor de inclusión y transformación social.