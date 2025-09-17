Javier de la Cruz, la persona en quien Castilla-La Mancha confía el Instituto de Seguridad y Salud Laboral

Reunión en la que se creó el Instituto de Seguridad y Salud Laboral.

Francisco Javier de la Cruz, hasta ahora coordinador regional de Seguridad y Salud laboral de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, será el nuevo director del recién creado Instituto Regional de Seguridad y Salud Laboral de la región.

Así consta en una resolución de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) este martes.

Este documento, consultado por EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, recoge la publicación de este nombramiento tras su aprobación en el Consejo de Gobierno de este martes, 16 de septiembre.

El Instituto de Seguridad y Salud Laboral de Castilla-La Mancha es una iniciativa presentada esta misma semana por el presidente regional, Emiliano García-Page, para reducir la siniestralidad laboral, eludir en la medida de lo posible las enfermedades profesionales y fomentar una cultura de prevención.

"Se trata de un organismo que pretende dar soluciones serias a problemas muy serios", explicaba Page durante la presentación.

"Planteamos algo tan elemental como que dejemos de preguntarnos quién es el culpable de cada accidente para resolver qué respuestas y soluciones podemos plantear", añadía.

En este foro, en el que también se integran la patronal CECAM y los dos sindicatos mayoritarios, UGT y CCOO, tendrá un presupuesto inicial de 3 millones de euros en 2026.