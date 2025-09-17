EL ESPAÑOL de CLM y Fundación "la Caixa" impulsan la inclusión laboral uniendo testimonios y estrategias

El histórico Salón Rico de Toledo se ha convertido este miércoles en el epicentro del debate sobre la inclusión laboral en Castilla-La Mancha. El foro "Inclusión laboral como clave para la transformación social", organizado por EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha y Fundación "la Caixa", ha reunido a instituciones, expertos, empresarios y entidades sociales con un objetivo común: abrir nuevas puertas al empleo de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.

La jornada ha combinado reflexión técnica, experiencias empresariales y testimonios personales. En palabras de Esther Esteban, presidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, el foro ha servido para demostrar que "cuando la inclusión laboral deja de ser una meta lejana y se convierte en una realidad cotidiana, damos un paso firme hacia la transformación social auténtica".

En la apertura, Esteban ha reivindicado el papel de los medios como "transmisores de valores y motores de transformación social". Ha recordado el liderazgo digital de la cabecera, con 18 millones de lectores en 2024 y un crecimiento sostenido en 2025, y ha puesto en valor la visibilidad que el periodismo ofrece a proyectos como Incorpora, de Fundación "la Caixa".

"Lo que no se ve, ni se lee ni se oye no existe. Y, en nuestro caso, informar de lo que se esconde en términos de calidad humana y de equidad detrás de programas como Incorpora refuerza la importancia de la inclusión social", ha defendido.

Durante su intervención, Esther Esteban ha anunciado que este será el último foro en el que el periódico se presenta bajo la denominación EL ESPAÑOL - EL DIGITAL CLM. La presidenta ejecutiva ha explicado que el medio se encuentra en un momento de madurez y crecimiento que exige una identidad aún más clara y reconocible para los lectores.

En este sentido, ha avanzado que la cabecera pasará a denominarse EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, porque, en sus palabras, es un medio “cada vez más Español y más castellanomanchego”.

La colaboración público-privada

Uno de los ejes del foro ha sido la mesa redonda sobre colaboración público-privada moderada por Alberto Morlanes, director de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, en la que han participado Montserrat Buisán (directora corporativa de Programas Sociales de Fundación "la Caixa"), Nuria Berta Chust (viceconsejera de Economía, Empresas y Empleo del Gobierno regional) y Ángel Nicolás (presidente de la patronal castellanomanchega CECAM).

Buisán ha subrayado que Incorpora responde a dos grandes desafíos: "el desempleo y la precariedad laboral". Chust ha descrito un mercado regional en expansión que exige "un trabajo con bisturí para atender a los colectivos que más dificultades tienen". Y Nicolás ha defendido que la diversidad enriquece las plantillas: "Estos trabajadores cambian el clima laboral y la rentabilidad termina llegando".

Testimonios que transforman

El momento más humano ha llegado con la mesa "Testimonios: transformando vidas a través del trabajo". La coordinadora regional de Incorpora, Carmen Junquera, ha recordado que el programa empezó en 2006 con cinco entidades y hoy cuenta con 18. "En sectores como la hostelería y la logística alcanzamos el 100 % de inserción", ha resaltado.

El relato más emocionante ha sido el de Mercedes Morilla, hoy encargada de sala en el hotel del toledano Cigarral de las Mercedes: "Con dos niños pequeños, divorciada y sin ingresos, decidí pedir ayuda. Me ofrecieron un curso, hice las prácticas y me quedé. Ahora me siento acogida y segura". Desde la empresa, su responsable de RRHH, Nazareth González, ha confirmado que en 11 años de colaboración con Incorpora han cubierto 33 ofertas con resultados "muy satisfactorios".

Clausura con la consejera

La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Castilla-La Mancha, Bárbara García Torijano, entrevistada por Esther Esteban, ha cerrado la jornada defendiendo las "sinergias público-privadas" como motor de inserción. Ha recordado que su departamento destina más de 11 millones de euros a programas de inclusión, con hasta 20.000 beneficiarios.

García Torijano ha destacado proyectos como el de Carlos Maldonado en Talavera o el hotel gestionado por Afaus en Guadalajara. También ha defendido la adaptación de los servicios sociales a retos como la brecha digital y el aprovechamiento de la Inteligencia Artificial. Y ha subrayado el modelo de desinstitucionalización que permite a los usuarios seguir viviendo en sus pueblos, lo que a su vez genera oportunidades laborales en el medio rural.

El foro "Inclusión laboral como clave para la transformación social", organizado por EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha y Fundación "la Caixa", ha dejado un mensaje claro: la inclusión laboral es posible cuando administraciones, empresas, entidades sociales y medios trabajan en red. El empleo, más allá de un derecho, se convierte así en una herramienta de transformación social capaz de cambiar vidas.