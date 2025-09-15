Fundación Eurocaja Rural convoca ' Workin 2025' con ayudas de 10.000 € para proyectos de inclusión laboral

La Fundación Eurocaja Rural ha puesto en marcha una nueva edición de su programa de ayudas 'WORKIN 2025' , dirigido a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad mediante su integración laboral y formación para el empleo.

La convocatoria otorgará 10.000 euros a diez proyectos distintos, impulsados por asociaciones y fundaciones que trabajen en los territorios donde opera Eurocaja Rural.

El plazo de presentación de propuestas estará abierto hasta el 10 de noviembre a través de la web oficial www.fundacioneurocajarural.es.

Los proyectos podrán enmarcarse en tres líneas de actuación: inserción laboral en empresas ordinarias o mediante autoempleo, formación para mejorar la empleabilidad o iniciativas que combinen programas formativos con oportunidades de empleo. Cada entidad podrá presentar hasta dos propuestas diferentes.

Criterios

La Comisión de Valoración tendrá en cuenta criterios como la generación de empleo para la inclusión social, la promoción de la igualdad de oportunidades, la reducción de barreras, la sostenibilidad... entre otros.

Desde su creación en 2014, el programa 'WORKIN' ha apoyado a 100 entidades y ha beneficiado directamente a más de 7.300 personas con discapacidad consolidándose como una de las iniciativas de referencia en materia de inclusión laboral en España.