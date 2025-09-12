Las novedades y aperturas en Parque Comercial Abadía marcan el inicio de la 'Vuelta al Cole'

El verano aún no ha terminado, pero en Parque Comercial Abadía ya se vive con entusiasmo la 'Vuelta al Cole'.

La nueva temporada arranca en Parque Comercial Abadía de Toledo con importantes novedades y aperturas que amplían y refuerzan su compromiso de ofrecer la mejor experiencia de compras y ocio en un solo lugar.

Este año, el regreso a la rutina viene acompañado de nuevas experiencias, sabores, moda, sostenibilidad, confort y diversión para toda la familia.

Estas son las novedades que podrás encontrar en Parque Comercial Abadía:

- Sabor para todos con 100 Montaditos. La conocida cadena de restauración llega al parque comercial para deleitar a sus visitantes con su amplia variedad de bocados, raciones y bebidas en un ambiente informal, ideal para compartir con amigos. Su terraza promete ser uno de los puntos más animados de la temporada.

100 Montaditos de Parque Comercial Abadía.

- Moda responsable con CARIMBURA. Porque la sostenibilidad también tiene estilo, descubre la tienda de moda de segunda mano que apuesta por prendas únicas, de calidad y con historia. Una opción perfecta para quienes desean vestir con personalidad, cuidar el planeta y ahorrar al mismo tiempo.

- Confort y diseño con Moda y Descanso Factory. Renovar el hogar nunca fue tan fácil. Con esta nueva incorporación los clientes podrán acceder a una gran variedad de sofás, sillones y soluciones de descanso con diseño, calidad y precios irresistibles que te ayudarán a formar el hogar de tus sueños.

- Diversión asegurada con la ampliación de la Zona Infantil Sicher. Pensando en los más pequeños, Parque Comercial Abadía ha ampliado y renovado la zona infantil creando un espacio seguro, moderno y lleno de juegos para que los niños disfruten mientras sus familias realizan sus compras con total tranquilidad.

Zona Infantil Sicher.

"Es solo el comienzo"

Estas novedades marcan el inicio de una completa campaña de 'Vuelta al Cole' que llega cargada de descuentos especiales, actividades, promociones y muchas sorpresas más. Un impulso perfecto para comenzar el nuevo curso con energía renovada.

Desde la dirección del parque comercial destacan que "el objetivo es seguir creciendo y ofreciendo propuestas que se adapten a las necesidades de nuestros visitantes, en un entorno cómodo, familiar y accesible".