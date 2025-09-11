El vídeo que desvela el aspecto final del nuevo y esperado centro comercial que abrirá en la provincia de Toledo

La expectación por la apertura del gran centro comercial 'Señorío Plaza' en la localidad de Illescas (Toledo) ha vuelto a avivarse tras el último vídeo compartido por la compañía en redes sociales donde muestran el aspecto final del proyecto.

En esta grabación se puede observar el elegante y limpio diseño que tendrán las tiendas y los espacios de ocio de este parque comercial de 90.000 metros cuadrados que se está construyendo junto a la salida 32 de la autovía A-42.

Desde la propia compañía aclaran que este vídeo se trata de "renders del proyecto sujetos a cambios", pero que reflejan "la ilusión con la que seguimos trabajando para ofrecer un espacio único de compras y ocio en Illescas".

Retrasos en la apertura

A pesar de los contratiempos, este gran centro comercial y de ocio impulsado por la inversora Waika y la promotora Ordesa Building sigue adelante tras sufrir hasta cuatro aplazamientos.

En un primer momento, la fecha de inauguración del Señorío Plaza estaba prevista para finales de 2024. Después se retrasó para la primavera de 2025 y posteriormente a este mes de septiembre. No obstante, va a resultar prácticamente imposible cumplir ese plazo debido al estado actual de las obras.

El proyecto cuenta con una inversión de 70 millones de euros y se espera que genere más de 600 empleos directos. De los 90.000 metros cuadrados de superficie total, alrededor de 30.000 metros estarán ocupados por locales y el resto estarán dedicados a aparcamientos.

Dentro de la oferta comercial, destacan su gran combinado de tiendas y locales de restauración. Entre las entidades confirmadas se encuentran:

Alimentación: Un hipermercado Alcampo.

Un hipermercado Alcampo. Restauración: Vips, Ginos, McDonald's, Burger King, Popeyes, Big Pizza, Maki Toki, Kebabish, Anubis, Newyorkers Café y la Churrería Emma Fernández.

Vips, Ginos, McDonald's, Burger King, Popeyes, Big Pizza, Maki Toki, Kebabish, Anubis, Newyorkers Café y la Churrería Emma Fernández. Tiendas: Sprinter, Action, Kiwoko, Feu Vert, Toy Planet, Soloptical, Factory Sofás y Pinturas Bermellón.

Sprinter, Action, Kiwoko, Feu Vert, Toy Planet, Soloptical, Factory Sofás y Pinturas Bermellón. Ocio: Cines Odeon, una bolera Galaxy Park Bowling y un centro de ocio infantil llamado Magic Waho.

La última incorporación ha sido la de la Churrería Emma Fernández, un emblemático negocio de Illescas que ya cuenta con un local en la calle Sandro Pertini.