Desconvocan la huelga de trabajadores del franquiciado de Telepizza en Albacete tras un acuerdo con la empresa

La huelga que se había previsto en los tres establecimientos de Telepizza de Albacete durante el fin de semana en plena Feria de Albacete ha quedado desconvocada después del acuerdo al que han llegado los sindicatos y la empresa, comprometiéndose a pagar de forma inmediata el 70 % de la nómina de agosto.

Según ha informado los sindicatos UGT y CCOO, la huelga no se llevará a cabo finalmente después del acto de mediación de este jueves en el que la empresa ha confirmado el pago del porcentaje de la nómina.

El acuerdo también contempla el abono del 30 % restante de la nómina de agosto entre el 15 y 16 de septiembre, es decir, antes de que finalice la Feria de Albacete.

Pagar antes del 5 de mes

Asimismo, los sindicatos han incidido en que la empresa ha asumido el compromiso de abonar las nóminas del 1 al 5 de cada mes. Y en caso de que no se cumpla, los trabajadores se reservan la posibilidad de "emprender las acciones oportunas".

Por su parte, la empresa ha garantizado que abonará los atrasos correspondientes al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de 2025 en cuanto la asesoría envíe a la empresa los datos necesarios.