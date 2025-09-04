Eurocaja Rural muestra su apoyo al mundo rural y ganadero asistiendo a la Fiesta de la Ternera en Menasalbas

El presidente de Eurocaja Rural, Javier López Martín, ha estado presente en una nueva edición de la 'Fiesta de la Ternera' celebrada en Menasalbas (Toledo), una cita emblemática que pone en valor la tradición del municipio y el papel esencial que ofrece el sector ganadero y vacuno en la economía local.

La entidad financiera ha informado en nota de prensa que López Martín ha acompañado a vecinos, autoridades y representantes del ámbito agroalimentario en esta jornada festiva que aúna tradición y orgullo ganadero, llevada a cabo durante las fiestas patronales en honor al Cristo de la Cruz a Cuestas y organizada por el Ayuntamiento de Menasalbas en colaboración con las cooperativas ganaderas Valle de Mena, Nuestra Señora de la Salud, Fuente Bartolo y Comega.

Durante el evento, se ha ofrecido una degustación popular de carne de ternera, elaborada por cocineros y voluntarios locales, en un ambiente de celebración y encuentro comunitario.

"La presencia de Eurocaja Rural en esta festividad responde a su firme compromiso con el entorno rural y los profesionales del campo, a quienes apoya ofreciendo productos financieros especializados, asesoramiento personalizado e iniciativas que redundan en el desarrollo económico y social del territorio", afirman desde la cooperativa de crédito.

En este sentido, remarcan que "la entidad reconoce igualmente el valor estratégico del sector ganadero como generador de empleo y riqueza, especialmente determinante en un municipio como Menasalbas, uno de los principales centros productores de carne de Castilla-La Mancha".

Al acto han asistido, entre otras autoridades, la alcaldesa del municipio, Marina García Díaz-Palacios; la presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo; el director general de Agricultura y Ganadería, Jesús Fernández; el diputado de Patrimonio de la Diputación de Toledo, José Eugenio del Castillo; el director gerente de UTECO, José María Manzanilla; y la secretaria regional del Partido Popular, Carolina Agudo, Además del presidente de Eurocaja Rural, ha asistido al evento representando a la entidad el director territorial en la zona, Esteban Villarreal Medina.

"Con iniciativas como esta, Eurocaja Rural refuerza su vínculo con los municipios en los que está presente, promoviendo la sostenibilidad, la identidad cultural y el arraigo rural como pilares de su modelo de negocio cooperativo", concluyen desde la entidad.