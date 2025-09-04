La Despensa Supermercados renueva su apoyo a la Fundación Albacete Balompié

Rosa Gómez, presidenta de la Fundación Albacete Balompié; Paco Serrano, responsable de las tiendas de La Despensa en Albacete; y Luis Aznal, director de Comunicación y RSC de la compañía castellanomanchega. La Despensa Supermercados

La Despensa Supermercados ha renovado, un año más, su compromiso con la Fundación Albacete Balompié, consolidando así una colaboración que apuesta por los valores del deporte base, el trabajo en equipo y la promoción de hábitos de vida saludables. El acuerdo ha sido rubricado en la Ciudad Deportiva Andrés Iniesta y se enmarca dentro del proyecto La Despensa Saludable, a través del cual la compañía impulsa iniciativas de responsabilidad social.

Tras valorar la gran labor que desarrolla la Fundación Albacete Balompié, el Comité de Responsabilidad Social de La Despensa ha decidido mantener este patrocinio en su plan de RSC, con el objetivo de fomentar entre los más jóvenes la práctica del deporte y la importancia de una alimentación sana y equilibrada.

El acuerdo contempla el patrocinio exclusivo de los campus deportivos que organiza la Fundación en la Ciudad Deportiva durante los parones de competición, coincidiendo con las vacaciones escolares. En ellos, La Despensa Supermercados se encargará de proporcionar las equipaciones, obsequiar a los participantes con bolsas de productos saludables y suministrar los almuerzos para los más pequeños.

Además, la imagen de La Despensa Supermercados estará presente de manera constante en el campo 5 de la Ciudad Deportiva Andrés Iniesta, en el estadio Carlos Belmonte y en las equipaciones de los equipos de la Fundación que compiten en torneos locales, provinciales y regionales.

El acto protocolario contó con la presencia de Rosa Gómez, presidenta de la Fundación Albacete Balompié; Paco Serrano, responsable de las tiendas de La Despensa en Albacete; y Luis Aznal, director de Comunicación y RSC de la compañía castellanomanchega.

Sobre La Despensa

La Despensa Supermercados es una empresa familiar de capital 100% castellanomanchego, que opera bajo las enseñas La Despensa, Ecofamilia y La Despensa Express (franquicias). Con 184 puntos de venta en Toledo, Ciudad Real, Albacete, Madrid, Cuenca y Ávila, y un centro logístico de más de 30.000 m² en Toledo, la compañía se ha consolidado como líder regional en distribución alimentaria.

Actualmente, el grupo genera cerca de 2.500 empleos, cifra que seguirá creciendo con nuevas aperturas previstas. En Albacete capital, la empresa cuenta con 12 tiendas y 250 trabajadores, siendo la ciudad con mayor implantación de Castilla-La Mancha.