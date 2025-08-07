CaixaBank impulsa la financiación en Castilla-La Mancha con 362 millones para particulares en 2025

CaixaBank ha concedido más de 363 millones de euros en financiación a clientes particulares en Castilla-La Mancha durante el primer semestre de 2025, lo que representa un aumento del 42,4% respecto al mismo periodo del año anterior.

El grueso de esta cifra corresponde a préstamos hipotecarios y créditos al consumo, que registran notables crecimientos.

En concreto, la financiación hipotecaria alcanza los 223 millones de euros, un 52,6% más que en el primer semestre de 2024. Esta subida refleja una mayor demanda para la compra de viviendas en la región.

Por su parte, los créditos al consumo han crecido un 21,6%, alcanzando los 122 millones de euros. Este incremento confirma una tendencia positiva en el gasto de los hogares castellano-manchegos.

Buen camino

Juan Luis Vidal, director territorial de CaixaBank en Castilla-La Mancha y Extremadura, ha señalado que estos datos "confirman que el consumo continúa a buen ritmo en la región". Además, ha subrayado que la mejora del mercado laboral y la confianza del consumidor serán las claves para seguir impulsando la economía.

CaixaBank, refuerza así su compromiso con el desarrollo económico de Castilla-La Mancha, apoyando a sus clientes en la realización de sus proyectos personales y familiares.

Modelo cercano

Con 153 oficinas en la región, la entidad consolida su modelo de banca cercana, especializada y responsable, alineado con una visión de crecimiento sostenible e inclusión financiera.