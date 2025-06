GuardedBox, la empresa de Guadalajara que protege tus secretos: "Todo lo que enviamos por internet es capturado"

En un mundo hiperconectado donde enviamos contraseñas por WhatsApp, informes médicos por email y documentos legales por plataformas gratuitas -con los riesgos que eso conlleva-, una empresa de Guadalajara ha decidido plantarse.

Se trata de GuardedBox, una startup de ciberseguridad con base tecnológica de alto nivel y una filosofía clara: proteger los secretos digitales de empresas, instituciones y ciudadanos frente a amenazas reales y otras que aún no han llegado, pero que llegarán.

Lo curioso de GuardedBox no es solo su tecnología, avalada por el Centro Criptológico Nacional y preparada para resistir a los ordenadores cuánticos del futuro -esos que tendrán capacidad para vulnerar toda la seguridad de las transacciones que ahora mismo se intercambian por internet-, sino la historia de cómo surgió.

Sus fundadores -Raúl Siles, Mónica Salas y Juan José Torres- pasaron años trabajando en ciberseguridad avanzada, incluyendo 'hacking ético' para empresas e instituciones, una disciplina que consiste en adelantarse a los ciberdelincuentes detectando vulnerabilidades antes de que sean explotadas.

Fue ahí cuando se toparon con un patrón preocupante. "Identificamos una problemática generalizada, y es que muchas veces un atacante podía colarse no por una deficiencia del software, sino porque se había compartido de manera incorrecta la información", cuenta Salas.

Ahí surgió la idea: crear una herramienta que protegiera el "cómo" compartimos datos sensibles. Y no solo para grandes corporaciones. También para madres, abogados, médicos o cualquier ciudadano de a pie.

Una "caja fuerte" digital

Para quien nunca haya oído hablar de criptografía post-cuántica ni de ciberprotección, GuardedBox se puede describir como una caja fuerte digital para intercambiar información sensible de forma segura. En palabras de la propia empresa, "es una plataforma universal de intercambio de datos".

Pero lo que la hace especial es que ya está preparada para una amenaza que aún suena a ciencia ficción: los ordenadores cuánticos, capaces de romper las actuales protecciones criptográficas. "Básicamente, sería como si todas las cerraduras que tuviéramos en nuestra casa pudiera abrirlas alguien con una llave maestra. Eso es lo que podrían hacer los ordenadores cuánticos con nuestras comunicaciones actuales", explica la cofundadora.

GuardedBox aplica criptografía resistente a ataques cuánticos y cifrado de extremo a extremo. Esto significa que los datos se cifran en el dispositivo de origen y no pueden ser leídos ni siquiera por los servidores intermedios, una garantía que no ofrecen muchas de las herramientas más populares.

Además, cuenta con la aprobación del Centro Criptológico Nacional y del CNI para gestionar información clasificada, un hito que ni siquiera grandes empresas del sector han conseguido.

Pensada para cualquier persona

Una de las claves del éxito de GuardedBox ha sido su sencillez. "Está diseñado para que todo lo que es el elemento tecnológico quede oculto, sea transparente para el usuario final. Para él son cuatro clics", explica la experta. Desde enviar la ficha médica hasta compartir informes legales o propiedad intelectual, todo puede hacerse desde la plataforma con trazabilidad y garantías de seguridad.

"No es una tecnología solo para empresas. Cualquier persona puede utilizarla para proteger aquello que no le gustaría que cayera en las manos equivocadas", destaca.

La plataforma ofrece tres tarifas, desde 9 euros al mes para usuarios individuales hasta planes corporativos y personalizados para entidades que requieren trazabilidad, informes o integración con sus sistemas.

"Hay muchos actores capturando información"

Aunque aún no tenemos ordenadores cuánticos capaces de descifrar comunicaciones actuales, el peligro ya está en marcha. "Existen multitud de actores a día de hoy, con intereses muy variopintos, que están capturando ya toda la información que intercambiamos por canales aparentemente seguros con la intención de descifrarla tan pronto como tengan acceso a esos ordenadores", alerta Salas.

Esto se llama "store now, decrypt later" (guardar hoy los datos, descifrarlos mañana). Y no todos pierden valor con el tiempo. "Si has compartido tu historia clínica o un informe de violencia de género y esos documentos se llegan a filtrar, podría tener un impacto muy grande", advierte.

El error más frecuente

Uno de los errores más frecuentes, según la especialista, es confiar en cualquier app para enviar datos sensibles. "Mucha gente envía documentación contractual al banco a través de algún servicio gratuito y no se pregunta ni quién lo gestiona, ni dónde están los servidores, ni si cumple algún estándar", dice.

Salas considera que "todavía hay mucho trabajo por hacer" respecto a la cultura de la ciberprotección. "La humanidad lleva protegiéndose desde la época de las cavernas de de amenazas. Primero utilizábamos puertas y luego cerrojos. Hemos ido incrementando siempre nuestra seguridad física, pero no hemos ido en paralelo con nuestra seguridad digital", subraya.

"No le abriríamos la puerta a un desconocido que llama diciendo que nos va a regalar algo, pero todavía nos seguimos fiando de una aplicación gratuita que dice que nos va a proporcionar un servicio. Y no nos cuestionamos ni tan siquiera qué está haciendo con nuestros datos", añade.

Startup con mayor impacto en la región

Uno de los momentos más significativos para GuardedBox ha sido recibir el galardón a la startup con mayor impacto en Castilla-La Mancha en los Premios EmprendeXXI, unos reconocimientos impulsados por CaixaBank a través de su división DayOne y el Ministerio de Industria y Turismo, mediante la empresa pública Enisa.

Además, a nivel nacional, también ha obtenido un reconocimiento especial en la categoría Fintech, que le abre la puerta al sector bancario y asegurador.

Pero, más allá de los premios, la empresa se muestra firme en su propósito: no buscan vender a una gran multinacional ni hacer una "salida rápida". "Nosotros creemos en la ciberseguridad como un derecho esencial, igual que la sanidad o la educación pública. No queremos hacernos tremendamente ricos y vender a una grande. Queremos posicionarnos y proteger los secretos de las personas", explica Salas.

Salto al ámbito internacional

Ahora, GuardedBox se prepara para escalar de las administraciones públicas a la empresa privada y del ámbito nacional a la internacional.

Su tecnología es "dual, escalable y transversal" y su visión es clara. "Nos sentimos orgullosos de habernos adelantado cinco años al mercado. Hoy ya hay estrategias oficiales en Europa y en España sobre la privacidad cuántica, y nosotros ya tenemos la tecnología lista", asegura la cofundadora de la compañía.