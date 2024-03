Eurocaja Rural achaca los buenos resultados de 2023 al "esfuerzo colectivo" y sus "cimientos"

El director general de Eurocaja Rural, Víctor Manuel Martín López, tiene claro que el hecho de que los resultados de la entidad en 2023 hayan superado los 100 millones de euros de beneficio es algo que responde "ni más ni menos" que al "fruto de mucho esfuerzo colectivo" de sus trabajadores, la fidelidad de los clientes y la "lealtad" de los socios, pero también a los "buenos cimientos" de la entidad, donde no hay "nada de pie en barro".

Con esa metáfora explica Martín López, en una entrevista con Europa Press, una de las claves del crecimiento de una entidad que se rige, ante todo, por la prudencia. "Seguimos siendo muy del puño cerrado a la hora de ser prudentes, de ser constantes, de ser seguros, y aun así hemos dado 100 millones de beneficios que han ido engrosando los recursos propios y por tanto mayor solvencia a la entidad, mayor potencia, mayor seguridad".

Ello, asume, también ha servido como "punto de apoyo para seguir creciendo" en otros territorios y seguir "dando ese servicio que de verdad nos reconocen los clientes", de los que Eurocaja Rural ha captado 48.000 nuevos en el pasado ejercicio, hasta el punto de superar los 524.000 a su cierre. "Eso es sensacional, estamos encantados".

"Lo que hemos hecho es trabajar mucho, duro y trabajar bien en general", precisa, aludiendo a la labor de la "gran plantilla" del grupo económico -formada por 1.304 trabajadores, 83 de ellos de nueva creación en 2023- y a los resultados que arroja la labor que realizan en las más de 460 oficinas abiertas en la actualidad en cinco comunidades y en 16 provincias del país, siendo la única referencia financiera en 69 localidades de todo su ámbito de actuación.

El director general de Eurocaja Rural asume que los en concreto 101 millones de euros de beneficio neto del ejercicio son "el resultado de muchos años de esfuerzo", de "siembra", teniendo en cuenta que la entidad lleva en expansión desde el año 2011 y el volumen de esa ecuación ha ido creciendo "de forma importante" durante todos estos años, ello, pese a "sufrir los rigores del Euribor, que desde el 2016 estuvo en negativo hasta inicios del año pasado", remarca.

Al respecto, detalla que la estrategia a nivel de beneficios "siempre ha sido el fortalecer los cimientos de la entidad y dotarla de mayor seguridad y solvencia" aunque en el ejercicio de 2023 decidieron "variar la táctica y dirigir más parte del margen neto a beneficios" para nutrir sus reservas y "elevar los recursos propios de la entidad hasta los 676 millones de euros".

Un crecimiento de prácticamente 1,18 puntos en el ejercicio que Víctor Manuel Martín visualiza como "un signo de fortaleza, de una política clara de seguir fortaleciendo los cimientos ya de por sí enormes de Eurocaja Rural para poder seguir aplicando un modelo de negocio híbrido, un negocio humano y digital" y poder seguir expandiéndose por todo el territorio nacional.

Riesgo

De otro lado, pese a haber crecido ligeramente cuatro centésimas -debido a una operación empresarial puntual de "un calado muy pequeño", reconoce- el ratio de morosidad de la entidad, situándose en el 1,73%, esa cifra "contrasta con el ratio del sector, que es superior al 3,5 por ciento". "Para nosotros es un tesoro el mantener un ratio de morosidad bajo, que además demuestra que tenemos muy buenos clientes porque nos pagan. Nos pagan sus operaciones, amortizan sus operaciones y eso yo creo que dota de mayor calidad a la propia entidad".

El director general aclara que, aunque "el riesgo de crédito es el principal riesgo al que se ve sometido una entidad financiera", en Eurocaja Rural tienen "muy claros los requisitos y los criterios a la hora de conceder operaciones de activo", siendo estos "inamovibles" y "muy claros", y que se resumen en los de "viabilidad, finalidad y garantías".

Eurocaja Rural, además, tiene "no sé si la sana costumbre de atomizar mucho el riesgo. Nos gustan muchos, pocos. Nos gusta no concentrar mucho riesgo y eso nos hace ser una entidad con una base muy amplia, con unos cimientos muy bien anclados en la sociedad, en la economía, en el mundo empresarial".

Al respecto, asegura que ese análisis del riesgo "estricto, ortodoxo, ultraortodoxo" les ha permitido "tener una posición de ventaja frente a otras entidades", admitiendo que en época de bonanza han sido "muy conservadores a la hora de conceder operaciones" y no se han dejado llevar "por cantos de sirena". Además, "en época de crisis no hemos cerrado el grifo y hemos podido seguir atendiendo a nuestros socios y clientes a través, insisto, de esas operaciones de inversión que necesitaban".

En concreto, durante 2023 se concedieron un total de 20.089 operaciones por importe total de 1.507 millones de euros, realizándose 4.525 nuevas operaciones relacionadas con la financiación de viviendas, 7.781 con financiación de pymes y autónomos y 3.343 con el sector agrario. Tres ámbitos que pueden tener "fluctuaciones en función del ciclo económico, de determinadas circunstancias" pero que en Eurocaja Rural "saben que siempre encuentran una entidad que es solicita a sus necesidades y a sus requerimientos".

Crecimiento "a toda velocidad"

"Nosotros somos una entidad pequeña, muy provincial, muy localista, y hoy somos una entidad de ámbito nacional y creciendo a toda velocidad, pero con buenos cimientos, sin prisa, pero sin pausa, pero creciendo sano, que es algo importante", resume Víctor Manuel Martín, que está seguro de que el tamaño no les hace "perder la cabeza". "Ni los 100 millones de beneficios tampoco nos van a hacer perder la cabeza", tranquiliza.

Aunque es consciente de que en Eurocaja Rural no han "inventado nada nuevo" y que "simplemente han trabajado de forma ardua, constante, prudente", asegura que esa forma de hacer las cosas "no te da el foco, no te da la portada en el periódico, pero a la larga es una estrategia demoledora".

"En Eurocaja Rural a la vista está que las cosas se han dado muy bien, que los resultados han sido sinceramente magníficos, que hemos crecido en todos nuestros márgenes de una forma impresionante, el beneficio lo hemos incrementado más de un 90%, nuestro margen neto más de un 76%, hemos incrementado la inversión crediticia neta, cuando el sector se ha desapalancado en este ejercicio, nosotros hemos crecido más de un 4,6%, hemos captado recursos de clientes en nuestro balance, hemos subido en empleados, oficinas, clientes y socios".

Y todo ello lo achaca al fruto "de esa siembra" a la que se refería desde el inicio y a una "estrategia clara de saber qué queríamos hacer y dónde queríamos ir" y que, a la postre, concluye, ha resultado "acertada".