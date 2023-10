Fedeto "alucina" con la reducción de la jornada laboral: "Seguimos en los mundos de Yupi"

El secretario general de la Federación de Empresarios de Toledo (Fedeto), Manuel Madruga, se ha mostrado "alucinado" con la idea de implantar la jornada laboral de 37 horas y media y ha manifestado: "Seguimos anclados en los mundos de Yupi y en no querer ver la realidad".

A preguntas de los medios de comunicación, Madruga ha asegurado este martes tener "verdadero pánico" por la situación económica del país y ha opinado que no se ha calculado bien el impacto que tendría la reducción de la jornada laboral.

"Dicen que va a suponer nada más que un pequeño sobre coste del 6 por ciento, pero los sectores intensivos que tienen que estar abiertos muchas horas, las dos horas y media de las 40 semanales suponen un 6 por ciento para el que no las va a trabajar, pero las va a cobrar, más otro 6 por ciento de la persona que va a tener que contratar", ha argumentado el secretario general de Fedeto.

En este sentido, Madruga ha afirmado que "es, por lo tanto, una medida completamente inflacionista que provoca un incremento de costes, que a su vez genera un incremento de precios".

"Situación complicada"

Igualmente, ha destacado que este tipo de medidas políticas coloca a los españoles "en una situación bastante complicada", al tiempo que ha acusado al Gobierno de no decir la verdad sobre el número real de personas en situación de desempleo en España.

"Se nos dice que hay 2,7 millones de parados y no es cierto, son 3,8 millones. Nuestra tasa de paro no es un 11,84 por ciento, sino cerca del 16 por ciento. Todo porque el Ministerio no computa como parados a determinadas personas", ha acusado Madruga.

En este sentido, el secretario general de Fedeto ha explicado que si se dice que son 2,7 millones de parados los que hay, la política macro y microeconómica que se va a poner en marcha es muy diferente, de ahí que se puedan "permitir chorradas" como a su entender lo es plantear una jornada laboral de 37,5 horas a la semana.

"El problema es que aquí cada uno interpreta los datos según le va en gana y oculta los datos que le da la gana", ha indicado Madruga, que ha concluido con que "es aterrador pensar lo que está pasando y que nadie diga nada".

