Wetselaar: "La transición energética es uno de los mayores retos que tendrá el próximo Gobierno"

El CEO de Cepsa, Maarten Wetselaar, lleva un año y medio en España. Un tiempo tras el que ha querido compartir, a través de la red social LinkedIn, sus reflexiones sobre el potencial del país para encabezar "el proyecto de transición energética y reindustrialización más ambicioso de Europa".

"Me ilusiona estar aquí para liderar este cambio a través de los proyectos transformadores que en CEPSA estamos desarrollando", ha reconocido el directivo neerlandés, que en su escrito 'Una oportunidad como un país de grande' ha contado que antes de instalarse en Madrid en enero de 2022 hizo con su mujer "un viaje por toda España para conocer mejor la cultura y el territorio" donde habían fijado su nuevo hogar.

"Lo hicimos en un coche eléctrico y me encontré con una red de acceso a cargadores manifiestamente mejorable, que nos hacía localizar las etapas por puntos de recarga y no por las ciudades que queríamos visitar. Es, sin duda, una anécdota, pero que me sirvió para comprometerme aún más con los cambios que estamos impulsando desde Cepsa, como la movilidad sostenible", asegura Wetselaar en el escrito.

El CEO de Cepsa, además, aprovecha para anunciar que "hoy precisamente acabamos de anunciar el préstamo de 150 millones de euros que nos ha concedido el Banco Europeo de Inversiones (BEI) para el despliegue de 1.800 puntos de recarga ultrarrápida de coches eléctricos en España y Portugal".

Sobre la transición energética y la lucha contra el cambio climático, Wetselaar afirma que suponen "una gran oportunidad de redefinir la economía europea, permitiendo atraer más inversiones, más industrias y generar nuevos empleos, al tiempo que aseguramos las cadenas de suministro".

Gran potencial

"Me ilusiona estar en España para liderar este cambio, pues estoy convencido de que es el país con mayor potencial para aprovechar las oportunidades en el contexto de transición ecológica europea. El tren está aquí, pero debemos acelerar si queremos que otros países, como Estados Unidos con su programa IRA, no nos adelanten", advierte.

En la misma línea, continúa diciendo: "España tiene las mejores condiciones de partida, entre ellas su clima, su posición estratégica, el apoyo de los agentes sociales o el expertise y el talento que atesoran los profesionales de las empresas del sector. Ahora bien, si España quiere liderar, es necesario que trabajemos juntos para impulsar el cambio".

"El avance de la transición energética es sin duda uno de los mayores retos que, como país, tendrá el próximo Gobierno. Desde Cepsa seguiremos apostando por la colaboración para permitir que España aproveche todo su potencial y lidere el proyecto de transición energética y reindustrialización más ambicioso de Europa", finaliza.

