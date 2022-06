Eurocaja Rural inaugura su tercera oficina de la semana en Serranillos del Valle (Madrid)

Eurocaja Rural ha inaugurado una nueva oficina en la localidad de Serranillos del Valle (Madrid), de alrededor de 4.500 habitantes. Se trata de la tercera sucursal que la cooperativa de crédito pone en marcha en el transcurso de la última semana, ratificando su apuesta por la generación de empleo y por contribuir al desarrollo económico y social del territorio.

En la Comunidad de Madrid y resto de territorios donde opera, Eurocaja Rural no sólo inaugura oficinas en la capital. En realidad, acerca toda su oferta de productos y servicios a todas las poblaciones, sin tener en cuenta la densidad demográfica de los municipios en los que se implanta. De hecho, Serranillos del Valle no alcanza los 5.000 habitantes, y la entidad mantiene abiertas oficinas en poblaciones de menos de 3.000, como Cenicientos, Venturada, Tielmes de Tajuña o Valdilecha.

Esto no es algo nuevo para la cooperativa de crédito, pues su origen se sitúa en el ámbito rural y nunca ha olvidado sus raíces. No en vano, 'Te lo pide tu pueblo', su última campaña institucional, no atiende a ninguna estrategia comercial, sino que trata de sensibilizar a la sociedad para afrontar con firmeza el problema de la despoblación, un desajuste al que la entidad financiera lleva desafiando más de medio siglo.

Por eso, al contrario que el resto del sector financiero que está reduciendo sensiblemente su red comercial con la consiguiente pérdida de empleos y servicios, Eurocaja Rural sigue creciendo, y lo hace de manera muy acelerada desde 2011. Tanto es así, que sólo en una semana ha abierto tres oficinas.

Esto se debe a que la entidad se ha ganado la confianza de sus clientes por su vocación de servicio, su trato personalizado y su oferta de productos especializados en cada sector.

La nueva oficina de la entidad en Serranillos del Valle está situada en el Paseo de la Ermita número 7, Local 1, junto a la Plaza del Ayuntamiento, y estará abierta de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas. "Aquí no tenemos restricciones en el horario de caja, y no mandamos al público a hacer sus gestiones al cajero, ya que nos caracterizamos por la cercanía, el trato personalizado y la profesionalidad", ha indicado el responsable de la misma, David Pérez Plaza.

Así, los particulares, empresas, autónomos, organismos o instituciones encontrarán el asesoramiento y el producto financiero que mejor se adapta a sus necesidades, al igual que una gran oferta de servicios de mayor valor añadido. La más completa propuesta financiera para los vecinos de Serranillos del Valle y localidades de su entorno está ahora ya disponible, mucho más cerca de su casa.

