Los sindicatos CCOOO y UGT reivindicarán durante todo este mes y hasta que comience la huelga general a principios de junio, que Correos acabe con el "desguace y desmantelamiento" de este servicio público y que la empresa llegue a las pequeñas poblaciones de la España vaciada para ofrecer servicios públicos y de calidad.

Así lo ha señalado en declaraciones a los medios este martes la responsable de CCOO Correos de Toledo, Paloma Rodríguez, quien ha asegurado junto al coordinador regional de UGT Correo Postal, Santiago Gómez, que el fin de estas movilizaciones es salvar Correos y el servicio público de las 55.000 personas que trabajan a nivel nacional, ya que tiene que ser "útil a la ciudadanía, socialmente eficaz y económicamente eficiente".

Rodríguez ha explicado que la "precaria" situación en la que se encuentra la empresa ha supuesto la pérdida del 40 por ciento en paquetería y el 10 por ciento en el correo tradicional y, a su vez, ha hecho que se esté dejando de llegar a la España vaciada. "Tenemos que llegar donde no llegan otros a prestar servicios a esa España vaciada', ha añadido.

En este sentido, ha acentuado que si se deja de prestar un servicio público en el ámbito rural se perderá la capacidad de la empresa, así como a trabajadores de Correos que trabajan en estos núcleos rurales.

Debido a esa situación, desde CCOO y UGT se ha realizado un calendario de movilizaciones para llevar a cabo actuaciones en todo lo que queda de mes y culminarlo con la huelga general que está convocada para los días 1, 2 y 3 de junio.

300 años de historia

La responsable de CCOO ha subrayado que Correos es una empresa con 300 años de historia que, actualmente, cuenta con alrededor de 55.000 trabajadores a nivel nacional y entre 700 y 750 a nivel provincial. "Con este plan de desguace y desmantelamiento hemos perdido ya 7.000 puestos", ha manifestado.

Según ha destacado Rodríguez, la perdida de estos puestos de trabajo se debe a que "no se cubren los puestos que quedan vacantes". Por ello, ha indicado que, al no disponer de contenido de correo suficiente y, por consiguiente, no tener carga de trabajo, no hay contratación y los puestos que se ocupan ofrecen unas condiciones "precarias".

"Estamos en más de 10.000 contratos a nivel nacional que se hacen en jornadas incompletas, contratos de horas, de fin de semanas, contratos totalmente precarizados", ha manifestado.

Por su parte, el coordinador regional de UGT Sector Postal, Santiago Gómez, ha añadido que la pérdida de puestos de trabajos en esta empresa llega a los 205, tanto rurales como urbanos, en las cinco provincias de la región castellanomanchega.

Del mismo modo, Gómez ha asegurado que esa la falta de contenido de trabajo en los centros la están derivando a la filial, a Correos Express, lo que aumenta su productividad y, a diferencia de ellos, "les hace crecer tanto a nivel provincial como a nivel regional". Además, la pérdida del servicio postal que está sufriendo la empresa también se debe a que este servicio se deriva a otros operadores como Seur, Mediapost y MRV.

"Mientras que nosotros vamos para atrás en la contratación, ellos cada vez cuentan con más autónomos y más rutas. Lo que nos queda es lo residual que a ellos no les viene bien", ha recalcado.

Incremento de los precios

Otros de los problemas que están afectado al "desguace" de la empresa es el incremento de precios sucesivos que ha implantado el presidente de Correos, Juan Manuel Serrano, ya que, según ha resaltado el responsable de UGT, "están subiendo los precios de una manera exagerada, lo que implica la pérdida de clientes".

"Lo que se pierde no es que se pierda a nivel global, lo estamos perdiendo nosotros porque los competidores trabajan más barato. Eso es lo que estamos denunciando, que no están vaciando de contenido", ha remarcado.

Por último, Gómez ha reiterado que el principal objetivo de estas movilizaciones que se van a empezar a llevar a cabo es "defender el trabajo y el empleo de los 55.000 trabajadores de Correos".

Un pelea "de décadas"

Por su parte, el secretario general de CCOO en Castilla-La Mancha, Paco de la Rosa, también ha hecho referencia a este tema, a preguntas de los medios antes de participar en la Asamblea de CCOO-Hábitat, considerando que estas protestas son "más de lo mismo" ya que trabajadores de Correos y los sindicatos llevan "una pelea de décadas" por mantener la "esencia" de Correos, que es ser un servicio público y que "debe llegar a todos los sitios".

"El deterioro, la privatización y el volumen de negocio que algunos pretenden, desde el propio Estado, dejar en manos privadas es algo a lo que nos vamos a resistir", ha advertido, apuntando que con estas protestas no solo están defendiendo a los trabajadores de Correos sino también "las condiciones en las que se presta un servicio público".

Así, ha reiterado que no se puede permitir "que haya personas que decidan vivir en un lugar y que eso les obligue a tener menos derechos", opinando que el servicio de Correos "estaría mucho peor" si sus trabajadores no se hubieran movilizado pero recordando que sigue vigente "el afán de que, cada vez más", el servicio de Correos deje "en manos privadas todo lo que es rentable y en manos públicas lo que no lo es".

Cesión del edificio de Correos

En respuesta a preguntas sobre el edificio de Correos ubicado en la calle de La Plata en Toledo, Gómez ha adelantado que se está llevando a cabo un plan de actuación para "vender y reglar" todo el activo inmobiliario que tiene este edificio y así sanear una cuenta resultados que ha llevado a la empresa "al borde de la bancarrota y de la quiebra técnica".

Así, ha dicho que este edificio, actualmente, no cuenta con los servicios que ofrecía con anterioridad, únicamente quedan tres personas de recursos humanos y, en él, solo se va a mantener al personal ligado a la oficina de atención al cliente.

"El edificio de la calle la plata ha quedado residual, no solamente eran los servicios administrativos de la provincia de Toledo sino de Castilla-La Mancha. Cuando éramos cabecera de zona 7 podía haber 40 trabajadores, hace de tres cuatro años, entre jefaturas de zona de distribución y de oficina y de habilitación relaciones laborales", ha concluido.

