Empleados de Bimbo en Azuqueca denuncian el despido de un compañero tras sufrir una baja

Los 250 trabajadores de la 'Panificadora Avanzada Iberia 2050' de Pan Bimbo en Azuqueca de Henares (Guadalajara) se han concentrado este jueves ante las puertas de su empresa para denunciar el despido "intolerable" de un compañero por presuntas presiones de la empresa sobre la mutua MAZ, aceptadas por ésta, tras sufrir el despedido una baja por IT.

La práctica totalidad de la plantilla se ha sumado a la concentración convocada por el comité de empresa, según ha informado CCOO en nota de prensa.

"El compañero estuvo de baja por IT y tras su reconocimiento médico, la mutua le dio 'apto con condicionantes', por lo que Bimbo debía ofrecerle un puesto adaptado a sus circunstancias. Y creemos que los hay, conocemos la factoría y entendemos que era posible ofrecérselo, pero nuestra empresa descartó por completo buscarle puesto de adaptación", ha explicado el presidente del Comité de Empresa, Eric Espinosa.

"La mutua cambió el resultado"

Espinosa ha lamentado que "por el contrario, lo que ocurrió es que la mutua cambió el resultado del reconocimiento, sin hacerle uno nuevo, calificándole de 'no apto'". "Aquí hay algo turbio que no podemos permitir, porque con el 'no apto' la empresa lo ha despedido sin más", ha declarado.

"La plantilla está indignada; y muy preocupada, porque no es la primera vez que entrevemos una conveniencia entre nuestra empresa y la mutua. Pero no para preservar nuestra salud y seguridad en el trabajo, sino justamente en su detrimento. Aunque hasta ahora no habían llegado al despido", ha continuado

El presidente del Comité de Empresa ha señalado que "ahora se trata del puesto de trabajo indefinido de una persona", incidiendo en que "no se puede tolerar que las mutuas releguen la salud de los trabajadores y terminen haciendo lo que les dictan las empresas a su conveniencia" ni tampoco "la facilidad con que puede alterarse el resultado de un reconocimiento médico para provocar un despido, y además con la mínima indemnización posible".

CCOO-Industria de Guadalajara ha puesto los servicios jurídicos a disposición del trabajador despedido, para demandar la nulidad de su despido, o subsidiariamente su improcedencia.

Por su parte, el secretario general de CCOO-Guadalajara, Javier Morales, que se ha sumado a la concentración, ha denunciado "la cultura empresarial que tenemos en esta provincia, que desgraciadamente es no tener en cuenta la situación insoportable de salud laboral" que padecen, ha dicho. "Y concretamente empresas del tipo Bimbo nos sorprende un poco más porque se entiende que son empresas que defienden los derechos de los trabajadores aparentemente", ha apostillado.

"Lo que no podemos tolerar es que, ante una situación de IT, a la vuelta, no se adapte al trabajador el puesto de trabajo, cuando en un primer momento sí había una adaptación de puesto de trabajo. Y curiosamente, y en connivencia con la mutua, a los quince días se hace una nueva reevaluación, pero ni siquiera con reevaluación, y ya se dice que es una persona no apta".

Morales ha aseverado que "hay una situación que se esta repitiendo en toda la provincia por la cual las empresas, en connivencia con las mutuas, no están tomando las medidas de seguridad y salud para que los trabajadores puedan continuar en condiciones de seguridad en su puesto de trabajo".

Por ello, ha añadido "CCOO-Guadalajara está iniciando claramente una campaña a todos los niveles para denunciar las malas praxis de las mutuas, también de la inspección médica en nuestra provincia, y por supuesto de las primeras responsables, las empresas".

