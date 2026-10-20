Silvia López (i), secretaria de Organización y Política Sindical de UGT Castilla-La Mancha, y María José Mesas (d), secretaria de Organización de CCOO Castilla-La Mancha. Cedida

UGT y CCOO auguran "paros masivos" y una "movilización histórica" en Castilla-La Mancha por la huelga del 11-N

UGT y CCOO han registrado este martes en la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha la convocatoria de huelga general del próximo 11 de noviembre. Los sindicatos llaman a los trabajadores a secundar un paro con el que quieren poner el foco en tres cuestiones: salarios, vivienda y encarecimiento del coste de la vida.

La convocatoria incluye también reivindicaciones sobre la negociación colectiva, la prevención de riesgos laborales y la mejora de las condiciones de trabajo.

Las organizaciones sindicales piden subidas salariales de entre el 4 % y el 7 % en los convenios, nuevos incrementos del salario mínimo interprofesional y el desbloqueo de los acuerdos pendientes.

La secretaria de Organización y Política Sindical de UGT Castilla-La Mancha, Silvia López, ha justificado la movilización por las dificultades de las familias trabajadoras para llegar a fin de mes. "Hay personas que tienen que elegir entre pagar su casa o llenar la cesta de la compra de productos de primera necesidad", ha advertido.

López ha puesto el acento en la evolución del precio de la vivienda, que, según los datos expuestos por el sindicato, ha aumentado un 77 % en los últimos diez años, frente al 22 % de los salarios.

La convocatoria de huelga ha sido registrada en la sede de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Macha. Cedida

Una brecha que, ha señalado, también afecta a Castilla-La Mancha, especialmente a Toledo y Guadalajara, donde la demanda y la influencia de Madrid tensionan el mercado inmobiliario.

"No hay convenio colectivo que soporte el precio de las viviendas", ha afirmado la representante de UGT, que ha reclamado a la patronal que abandone el inmovilismo y se siente a negociar el VI Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC).

El sindicato propone que el coste de la vivienda se tenga en cuenta a la hora de fijar las retribuciones.

Por su parte, la secretaria de Organización de CCOO Castilla-La Mancha, María José Mesas, ha pronosticado que la huelga tendrá un seguimiento amplio. "Va a haber paros masivos en los centros de trabajo y también una movilización social que pasará a la historia", ha asegurado.

Mesas ha defendido que los motivos están "más que justificados" y ha descrito el paro como una movilización de carácter laboral, aunque con una dimensión social vinculada al acceso a la vivienda.

También ha cuestionado que los incrementos salariales pactados permitan mantener el poder adquisitivo de los trabajadores en un contexto de encarecimiento de los precios.

La dirigente de CCOO ha recordado que desde 2020 se han registrado en Castilla-La Mancha 913 conflictos colectivos, de los que 183 han terminado en huelgas en empresas y sectores.

Respuesta a Nicolás

La convocatoria llega un día después de que el presidente de la Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha (Cecam), Ángel Nicolás, cuestionara sus motivos y la calificara de "huelga política contra la oposición".

El secretario regional de CCOO, Javier Ortega, ha respondido este martes que el paro es "absolutamente legal" y cuenta con "argumentos laborales de sobra".

A su juicio, la convocatoria tiene un carácter "ofensivo", porque pretende responder al deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores, y no a recortes de derechos como otras huelgas generales.

Asamblea de delegados de la federación del Hábitat de CCOO, celebrada en Ciudad Real. CCOO

"La vivienda no se puede separar del trabajo", ha defendido Ortega, que ha relacionado las dificultades para acceder a un hogar con los salarios, la temporalidad y la precariedad laboral.

También ha rechazado atribuir el encarecimiento de la vivienda exclusivamente a los impuestos y ha pedido no caer en "esa demagogia del infierno fiscal".

El dirigente sindical ha advertido de que los precios de la vivienda han subido hasta un 15 % anual en Castilla-La Mancha, mientras que los incrementos salariales no llegan al 4 %.

"Los precios de la vivienda son inaccesibles, los salarios no son suficientes y los precios están comiéndose absolutamente los incrementos salariales", ha resumido.