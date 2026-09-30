Centro Nacional de Experimentación de Tecnologías de Hidrógeno y Pilas de Combustible (CNH2) en Puertollano (Ciudad Real). Imagen de archivo.

El Centro del Hidrógeno de Puertollano oferta 15 puestos de trabajo: requisitos para optar a un empleo

El Centro Nacional de Experimentación de Tecnologías de Hidrógeno y Pilas de Combustible (CNH2) ha anunciado 15 procesos de selección de personal investigador y técnico en su sede de Puertollano.

La convocatoria está dirigida a personas jóvenes desempleadas menores de 30 años y se enmarca en el Programa 'Proyectos Investigo' destinado a favorecer la contratación para el desarrollo de actividades de investigación, desarrollo e innovación.

El CNH2 ha resultado beneficiario de una subvención global de 558.445 euros, concedida por el Servicio Público de Empleo Estatal para financiar 15 contratos durante un periodo de 12 meses.

Las contrataciones persiguen reforzar las capacidades científicas, tecnológicas y de gestión del centro y contribuirán a la incorporación de talento joven al sistema español de I+D+i.

El plazo para presentar las solicitudes permanecerá abierto hasta el 25 de octubre de 2026, a las 23.59 horas. Las personas interesadas pueden consultar las 15 convocatorias y presentar su candidatura a través del apartado de Empleo de la página web del CNH2.

Requisitos

Las convocatorias incluyen tanto perfiles para personas con titulación universitaria como puestos dirigidos a titulados de Formación Profesional de Grado Superior.

Las plazas de investigación requieren las titulaciones universitarias indicadas en sus respectivas bases, vinculadas, según el puesto, a ámbitos científicos, tecnológicos, de ingeniería, gestión o comunicación. Además, determinados puestos técnicos exigen titulaciones concretas de Formación Profesional.

Las convocatorias están dirigidas a personas de entre 16 y 29 años que se encuentren desempleadas e inscritas como demandantes de empleo en el momento de presentar su candidatura.

Los aspirantes deben cumplir los requisitos académicos y profesionales establecidos en cada convocatoria y no podrán haber desempeñado ningún puesto de investigación en el CNH2 durante los seis meses inmediatamente anteriores.

Los puestos se formalizarán mediante contratos de duración determinada vinculados a programas para la activación del empleo, tendrán una duración de 12 meses y se desarrollarán a jornada completa.