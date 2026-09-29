La OPE 2026 de la Junta de Castilla-La Mancha contará con un total de 1.156 plazas, según CSIF

CSIF ha anunciado que la Oferta de Empleo Público (OPE) de la Junta de Castilla-La Mancha para 2026 contará, a falta de su aprobación definitiva, con 425 plazas de personal laboral y 731 plazas de personal funcionario, un total de 1.156.

Este miércoles, la Administración autonómica presentará la propuesta de personal laboral y el jueves hará lo propio con la de personal funcionario.

A falta de que se concrete el borrador definitivo la OPE de personal laboral contará con 83 de personal de limpieza y servicios domésticos (PLSD); 79 puestos de auxiliar de enfermería; 72 de auxiliar técnico educativo (ATE); 44 de ordenanza o 27 de técnico especialista de jardín de infancia (TEJI).

En cuanto al personal funcionario, 71 serán del cuerpo superior jurídico; 67 del grupo técnico de gestión; 54 del cuerpo ejecutivo administrativo; 47 de veterinario; 41 de la escala técnica de sistemas e informática; 41 de agentes medioambientales; y 34 de ingeniero técnico agrícola.

CSIF cree que "no es suficiente"

Para el sindicato, los procesos selectivos son "un paso clave para la estabilidad y calidad del empleo público". Sin embargo, ha lamentado que "la OPE continúa limitándose a la tasa de reposición por el tope legal basado únicamente en las bajas, jubilaciones y fallecimientos".

"Mientras siga existiendo este límite, las ofertas de empleo público serán parches que no solucionan las carencias estructurales en sectores clave", ha alertado el presidente del Sector de Administración General de la comunidad autónoma de CSIF Castilla-La Mancha, Joaquín Sánchez.

El sindicato también apunta a que la oferta "no es suficiente" para alcanzar el objetivo del 8% de temporalidad.

"Al ritmo de estas convocatorias, la temporalidad se perpetúa abusando de la contratación interina. Aunque valoramos la propuesta, podría haber sido más ambiciosa", ha indicado.

Y ha apuntado a que existen especialidades del cuerpo técnico como enfermería donde "hay 54 vacantes del turno libre y 3 de discapacidad procedentes de la convocatoria del 2023-2024 que se quedaron desiertas".

Exámenes en 2027

Por último, CSIF ha recordado que la OPE de 2025 ya se aprobó con 476 plazas de personal laboral y 668 de personal funcionario. La presente todavía debe aprobarse en la Mesa General de Función Pública.

La previsión es que antes de final de año esté publicada la convocatoria y en otoño de 2027 comiencen los exámenes que aunarán ambas OPEs de 2025 y 2026, con un total de 2.300 plazas.