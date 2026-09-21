Buscan 30 trabajadores para una empresa de alimentación en un pueblo de Toledo: estos son los requisitos

Adecco ha abierto un proceso de selección para contratar a 30 trabajadores en Quintanar de la Orden (Toledo). La compañía busca operarios de carretilla y empleados especializados para una empresa del sector de la alimentación ubicada en este municipio manchego.

Para acceder a los puestos de carretillero es necesario disponer del carnet de carretilla en vigor, acreditar al menos un año de experiencia y tener disponibilidad para trabajar en turnos rotativos.

Adecco busca personas capaces de desenvolverse en entornos dinámicos y con experiencia previa en este tipo de funciones.

En el caso de los operarios especializados, el requisito imprescindible es contar con al menos un año de experiencia como operario o peón en el sector industrial, preferentemente en el ámbito de la alimentación.

También se valorará haber trabajado entre uno y dos años en cadenas de producción con manejo de ordenadores industriales y herramientas manuales.

Los trabajadores seleccionados para estos últimos puestos se encargarán, entre otras tareas, de la ubicación de pastas en tanques, el control de llaves y formatos, la supervisión de temperaturas, pesos y detectores de metales, así como del control de la dosificación, los lotes y la trazabilidad de frutos secos.

El puesto incluye además tareas relacionadas con los planes de limpieza y desinfección y el manejo de instrucciones técnicas generales. Adecco considera también necesarios conocimientos de ofimática, electricidad o mecánica.

Contrato temporal

Las ofertas son a tiempo completo y con contrato temporal. En ambos casos, la compañía destaca la importancia de la capacidad de trabajo en equipo, el compromiso y las ganas de aprender.

Las personas interesadas pueden inscribirse en las ofertas de operario/a de carretilla y operario/a especializado/a a través de la plataforma de empleo de Adecco, que no ha detallado el salario a percibir.