CCOO de Castilla-La Mancha creará un mapa con los puntos negros que más accidentes de trabajo concentran

El sindicato Comisiones Obreras ultima un mapa de riesgos laborales en Castilla-La Mancha que pondrá a disposición del Instituto Regional de Seguridad y Salud Laboral, el organismo de la Junta de Comunidades que trabajará en la prevención, vigilancia y control de la siniestralidad, y que el sindicato confía en que desarrolle un "papel activo".

El secretario general de CCOO en la región, Javier Ortega, ha insistido en la importancia de adelantarse a los accidentes a través de la identificación de los riesgos reales por territorios y sectores. Para este esfuerzo de prevención se cuenta con datos recabados por el sindicato en todas las empresas que permitirán localizar esos focos y orientar recursos públicos donde sea necesario.

El mapa de la siniestralidad va a permitir saber "dónde están los riesgos, dónde los accidentes recurrentes y dónde se producen esos niveles de riesgo". Ortega ha hecho un símil con la seguridad vial: "En una carretera el que hay un punto negro con accidentes sabemos que se va a intervenir con señalización, un semáforo u otro carril", ha dicho.

Desde el sindicato también se ha aludido al problema de la vivienda, una realidad urgente para la que "están manteniendo reuniones y contactos con plataformas y asociaciones" que cristalizarán en "una movilización regional".

Según Ortega, se necesita "más vivienda, pero que —especialmente para las personas jóvenes— sea asequible". CCOO propone actuar sobre las zonas tensionadas, movilizar vivienda vacía y que las familias no tengan que destinar más de un 30 % de sus ingresos a esta partida.

En cuanto a la negociación colectiva, Ortega ha insistido en que el incremento salarial este año debe estar entre el 4 y el 7 % ya que prácticamente 400.000 personas tienen sus salarios estancados en los últimos años. "Mandamos un mensaje contundente a la patronal: deben mejorarse las condiciones salariales porque el escenario económico así lo permite".

Desde CCOO "vamos a dar la batalla convenio a convenio, sector a sector y nos movilizaremos allí donde persista el bloqueo".

Con los migrantes

Ortega ha resaltado la actuación de CCOO en el proceso de regularización de personas migrantes que ha permitido atender en sus sedes a más de 2.000 personas en este periodo, con casi 400 solicitudes tramitadas.

Preguntado por la visita del Papa León XIV y su llamada al diálogo social, Ortega ha reivindicado su defensa de las personas migrantes, los más "débiles y vulnerables".

La llamada del santo padre "contrasta" con la actitud de algunos "que se dan golpes de pecho y aplican el 'a Dios rogando y con el mazo dando' con quienes no les gustan tanto".

La organización ha recordado las palabras que su secretario general Unai Sordo profirió este domingo ante el Papa. "El mundo del trabajo no puede traducirse en un enfrentamiento del último con el penúltimo sino que se debe apostar por un reparto de la riqueza y por valores éticos".

Por último, Ortega ha hecho una valoración "muy positiva" de su primer año al frente del sindicato en la región. CCOO ha valorado la situación y el posicionamiento del sindicato en una comunidad autónoma en la que cuenta con 5.300 delegados y de la que ostenta el 43 % de la representación.