CCOO denuncia despidos en Geacam de trabajadores "no aptos" para extinguir incendios: "Pueden recolocarlos"

El sindicato CCOO ha denunciado despidos de la empresa pública Geacam de trabajadores que han sido declarados por la mutua como "no aptos" para la extinción de incendios. Unos despidos que "incumplen la normativa en materia laboral y el propio convenio colectivo".

Según la organización sindical, el convenio colectivo y la Ley de Prevención de Riesgos Laborales recoge que pueden adaptar sus puestos de trabajo o recolocarlos en otros.

El presidente del Comité de Empresa de Geacam, Manuel Amores, ha expresado que se trata de 16 trabajadores afectados, de los cuatro han sido en Guadalajara, tres en Cuenca, uno en Toledo, dos en Ciudad Real y seis en Albacete.

Tras no superar el reconocimiento médico y ser declarados no aptos para la extinción, se les ha despedido, "dejándolos en una situación complicada después de haber prestado servicio entre 30 y 40 años".

"Muchas de estas personas rondan los 60 años y viven en zonas vulnerables donde encontrar trabajo es una misión imposible, lo que significa que se les está mandando al desempleo sin visos de poder volver a trabajar. Según establece la Ley de Prevención, lo primero que debería hacer la empresa es adaptar el puesto de trabajo de las personas no aptas o reubicarlas en otros puestos", ha afirmado.

Se está haciendo con algunas personas de extinción que las están poniendo en las torres de vigilancia, pero esto solo es posible durante los 100 días que dura ese período y después las mandan a 300 kilómetros de distancia.

Indemnizaciones

Por otro lado, ha recordado que el convenio colectivo recoge para estos casos la posibilidad de solicitar la extinción del contrato con una indemnización a razón de 40 días por año trabajado por un máximo de 24 mensualidades.

"Tampoco lo están cumpliendo y se están ciñendo al Estatuto de los Trabajadores, que establece 20 días por un máximo de 12 mensualidades", ha lamentado.

Por ello, ha pedido a la dirección que "tome cartas en el asunto para buscar una solución en lugar de dejarlo en manos de los tribunales".