Los sindicatos protestan contra el "recorte de las excedencias" de los empleados públicos de Castilla-La Mancha

CSIF, STAS, CCOO y UGT se han concentrado este jueves ante la Dirección General de Función Pública para protestar contra la decisión de la Junta de "impedir que los empleados públicos puedan acogerse a la excedencia por prestación de servicios en la Administración".

La sindicalista de CSIF Victoria Ortiz ha expresado su "profundo rechazo" a la modificación a la Ley de Empleo Público mediante una enmienda al Proyecto de Ley de Medidas Administrativas y Tributarias de Castilla-La Mancha.

"El cambio supone el recorte de un derecho que ya teníamos reconocido y que permitía que un funcionario de carrera que tiene una plaza de auxiliar administrativo pudiera optar a una plaza de nivel superior y coger los méritos necesarios para conseguir más adelante como promoción profesional esa plaza a través de un concurso oposición", ha explicado.

Además, ha expresado que "el recorte impedirá la promoción profesional del personal funcionario con independencia de que tengan las titulaciones necesarias para llegar a ese puesto".

De su lado, desde el STAS, Gustavo Fabra, ha criticado que el Gobierno regional "intente meter un recorte a la carrera profesional mediante una ley ómnibus a través de una enmienda del PSOE sin pasar por la mesa de negociación".

"Page recorta, privatiza y no atiende a la negociación colectiva", ha asegurado, además de instar al PSOE a "retirar la enmienda y convocar inmediatamente una mesa de negociación para plantear la carrera profesional para el personal funcionario, igual que la tiene el personal del Sescam".

De CCOO, Juan Bautista González, ha recordado que la Ley de Empleo Público de Castilla-La Mancha del año 2011 fue previamente negociada con los sindicatos que representan al personal público, pero necesitaba "un desarrollo". Y ha lamentado que se han encontrado con una negativa a "hacer el desarrollo en los aspectos que generaban mejoras para el personal".

"Tenemos situaciones de escalas que eran obsoletas en aquel momento, pero planteaban un desarrollo para que esto se solucionara y viene en la ley. De esto no han tocado nada 15 años más tarde, así como otros temas que tienen que ver con la carrera profesional que tampoco lo han querido tocar", ha afirmado.

Y ha asegurado que ahora "utilizan la vía del cambio normativo a través del Parlamento para, sin contar con la parte social, hacer modificaciones que claramente recortan y perjudican al personal".

Protesta en Toledo. Foto: Sindicatos.

Por último, Rocío Jiménez, de UGT Toledo, ha afirmado que la modificación no solo afecta a los funcionarios sino a todos los empleados públicos de la Administración local, estatutarios, personal laboral y funcionario.

"Y merma el derecho a la carrera profesional que en otras comunidades autónomas sí se está dando", ha expresado.

"Perdiendo profesionalidad"

Los sindicatos también han criticado que la experiencia que tiene el personal de la administración se "pierde" porque la persona que entra "tiene que empezar de nuevo". O incluso a los cuatro meses "puede que la plaza la ocupe otro funcionario distinto".

"Intuimos que a la Administración no le interesa, por lo que sea, que un funcionario de carrera auxiliar administrativo acabe cogiendo puntos de jurídico. Estás impidiendo que la gente promocione, tenga carrera profesional y no tenemos la otra carrera", ha expresado Victoria Ortiz.

En definitiva, los sindicatos creen que lo que intenta la Junta es "que cada vez haya menos personal interino, que haya menos rotación, pero en ese proceso se pierde eficacia".

"Estamos perdiendo profesionalidad a cambio de discrecionalidad y de una administración dócil que no controla lo que tiene que controlar, que son las medidas que toman la clase política en la Junta. Incidimos en la implantación de una carrera profesional objetiva y parcial en la que los méritos y capacidades sean las bases fundamentales para poder promocionar y hacer carrera", ha sentenciado Fabra.