El 'Infojobs' de la Junta de Castilla-La Mancha supera los 43.300 demandantes de empleo inscritos

La Plataforma Digital de Empleo de Castilla-La Mancha ya ha superado 1,3 millones de visitas y ya cuenta con más de 43.300 personas registradas. Esto supone que uno de cada tres demandantes de empleo son usuarios de una herramienta que cuenta con 2.250 empresas y 425 autónomos.

Así lo ha anunciado este lunes la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, durante su intervención en la jornada 'Los retos del talento tecnológico en Castilla-La Mancha' celebrada en el Parque Científico y Tecnológico de Albacete.

Un encuentro que ha servido para presentar el programa formativo 'Marketing Digital con IA', que cuenta con la colaboración del Ejecutivo autonómico y que incluye formación para jóvenes en aplicaciones como las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial (IA) o el mundo del videojuego.

"El objetivo es hacer convivir las necesidades de las empresas de incorporar talento tecnológico con la formación de jóvenes en estas cualidades y habilidades", ha afirmado.

Al respecto, ha reconocido que en la comunidad "hay un importante camino que recorrer", ya que mientras una de cada 10 empresas de más de 10 trabajadores ya tiene perfiles especializados en tecnologías en sus plantillas, en las de menos de 10 trabajadores el porcentaje está en el 1 %.

Como ejemplo, ha puesto a la empresa Airbus, que contaba hasta ahora de manera externa con esos servicios digitales y ha apostado por internalizarlos con un campus tecnológico que va a generar 300 empleos en la provincia de Albacete.

"La IA afecta ya a dos de cada 10 empleos. Esto debe verse en positivo por el aumento de los niveles de automatización, para no quedarse atrás", ha expresado.