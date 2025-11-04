Castilla-La Mancha cierra el mes de octubre con 1.427 parados más y 1.460 cotizantes menos

El paro ha subido en Castilla-La Mancha en el mes de octubre en 1.427 personas, un 1,22 % más que en septiembre, hasta alcanzar los 118.141 desempleados, mientras que la afiliación a la Seguridad Social ha bajado en 1.460 cotizantes (-0,18 %), con un total de 804.081 afiliados.

Estas cifras son el reflejo de los datos publicados este martes por los ministerios de Trabajo y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En términos interanuales, el paro ha bajado en 10.902 personas (-8,45 %) y la afiliación ha crecido en 19.930 personas (+2,54 %), consolidando la tendencia positiva del empleo en la región respecto al año pasado, pese al repunte mensual.

El desempleo ha aumentado en octubre en todas las provincias castellanomanchegas, especialmente en Cuenca, con 305 parados más (+3,54 %), y en Toledo, con 504 (+1,15 %). También se registraron incrementos en Albacete (+1,28 %), Guadalajara (+1,57 %) y Ciudad Real (+0,51 %).

En términos absolutos, la región ha cerrado el mes con 21.364 parados en Albacete, 31.348 en Ciudad Real, 8.919 en Cuenca, 12.193 en Guadalajara y 44.317 en Toledo.

No obstante, en comparación con octubre del año pasado, el paro ha bajado en las cinco provincias: -10,19 % en Albacete, -9,21 % en Ciudad Real, -8,17 % en Cuenca, -5,59 % en Guadalajara y -7,86 % en Toledo.

Perfil de desempleado y evolución por sectores

Del total de 118.141 desempleados en Castilla-La Mancha, 77.388 son mujeres (65,5 %) y 40.753 hombres (34,5 %). Los menores de 25 años suman 9.809 desempleados, repartidos casi a partes iguales entre hombres (4.984) y mujeres (4.825).

Por sectores, el paro ha subido en todos salvo en la construcción, que registró 31 parados menos. Los mayores incrementos se dieron en servicios (+972), agricultura (+197), industria (+160) y el colectivo sin empleo anterior (+129). Actualmente, hay 85.265 parados en el sector servicios, 10.100 en la industria, 7.496 en la construcción, 4.957 en la agricultura y 10.323 sin empleo previo.

Contratación y prestaciones

Durante octubre se firmaron 59.232 contratos en Castilla-La Mancha, lo que supone 13.347 menos que en septiembre (-18,39 %) y 2.809 menos que en el mismo mes de 2024 (-4,53 %). De ellos, 24.540 fueron indefinidos y 34.692 temporales.

En septiembre, 60.481 personas percibieron algún tipo de prestación por desempleo en la región: 34.498 una prestación contributiva, 25.659 un subsidio y 324 la renta activa de inserción. El gasto total ascendió a 84,6 millones de euros.

Afiliación a la Seguridad Social

De los 804.081 cotizantes en Castilla-La Mancha, 150.149 son autónomos y 653.932 pertenecen al régimen general, dentro del cual hay 30.213 trabajadores en el sistema agrario, 9.760 en el hogar y 613.959 en el general.

A pesar del retroceso mensual, la región mantiene una evolución favorable en el empleo en el último año, con más afiliados y menos parados que en 2024, y alcanza el nivel de paro más bajo para un mes de octubre desde 2007.

Contexto nacional: segundo mejor de octubre en afiliación

A nivel nacional, la Seguridad Social ha sumado 141.926 cotizantes en octubre, el segundo mejor dato para este mes desde que existen registros.

Con ello, el número total de afiliados se situó en 21.839.592, manteniendo los máximos históricos impulsados por el inicio del curso académico y la contratación en el sector educativo.

El empleo femenino fue el motor de crecimiento, con 109.972 nuevas afiliaciones (+1,07%), hasta un total de 10,34 millones de trabajadoras, la cifra más alta de la serie. Las mujeres representan ya el 47,4 % del total de ocupados.

También ha destacado el aumento del empleo juvenil y de mayores de 55 años, con subidas del 23,9 % y 23,2 % respectivamente desde la reforma laboral de 2021.

Seis comunidades con caída de la afiliación

En octubre, la afiliación media ha bajado en seis comunidades autónomas y ha subido en once. Los mayores incrementos se dieron en Madrid (+49.445 ocupados), Comunidad Valenciana (+36.459) y Andalucía (+29.544). En el lado opuesto, Baleares (-34.936) y Castilla-La Mancha (-1.460) encabezaron los descensos, reflejando el final de la campaña turística y el ajuste estacional en el empleo regional.

En general en Castilla-La Mancha, este mes de octubre es el dato de paro más bajo desde el año 2007, cuando se registraron con 91.355 personas en paro.