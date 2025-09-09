Alertan de un incremento del 13,5 % en la contratación a través de empresas de trabajo temporal en Castilla-La Mancha

UGT Castilla-La Mancha ha alertado de un incremento del 13,5 % en la contratación de las empresas de trabajo temporal (ETT) en la región durante los primeros seis meses de 2025.

El sindicato refleja que las últimas estadísticas del Ministerio de Trabajo y Economía Social marcan que durante este periodo, las ETT pusieron a disposición de sus empresas clientes 79.835 contratos, cifra que refleja ese incremento respecto al mismo periodo de 2024.

La secretaria de Empleo, Igualdad y Políticas Sociales de UGT CLM, Isabel Carrascosa, ha avisado del "constante incremento" de contrataciones a través de ETT que se está registrando año tras año en la región poniendo el acento en los contratos por circunstancias de producción, fórmula que "en algunas ocasiones las empresas utilizan de manera irregular".

Además, ha recordado que los trabajadores por ETT "se rigen por el mismo convenio colectivo que el resto de la plantilla de la empresa usuaria, de tal forma que tienen derecho a las mismas condiciones esenciales" en aspectos como remuneración, duración de la jornada, horas extraordinarias, periodos de descanso, vacaciones, trabajo nocturno o días festivos.

También ha señalado que gozan de la misma protección en materia de seguridad y salud, protección a las mujeres embarazadas, igualdad de trato y no discriminación; derecho a la utilización de los servicios de transporte, comedor, guardería y otros servicios comunes e instalaciones colectivas; derecho a las mismas cotizaciones a la Seguridad Social y desempleo; y derecho a recibir indemnización por fin de contrato.

Tipos de contrato

El sindicato ha desgranado que de los 79.835 contratos temporales, 47.331 han sido contratos por circunstancias de la producción, 30.824 fijos-discontinuos, y 1.660 por sustitución, formación y aprendizaje.

Por provincias, Guadalajara sigue siendo la que más contratos a través de ETT registra con un total de 31.977 debido fundamentalmente a la logística, seguida de Toledo con 28.471 contratos, Albacete con 8.033, Ciudad Real con un total de 6.710, y por último Cuenca que registra 4.644 contratos a través de empresa de trabajo temporal de enero a junio de 2025.