Castilla-La Mancha va a aprobar 8 millones de euros en ayudas para estimular el empleo juvenil y femenino

El presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha avanzado que su Ejecutivo va a aprobar este mes de mayo dos iniciativas dotadas de ocho millones de euros dedicadas a la estimulación del empleo juvenil y femenino.

Durante la inauguración de la hospedería 'Casón del Conde' en Orgaz (Toledo), el regidor autonómico ha explicado que su intención es "hacer hincapié en la contratación de jóvenes" y "estimular" el empleo entre las mujeres para "llegar a unos equilibrios que hemos tenido en otras épocas".

Page, que ha reconocido que ha asegurado que en materia laboral desde Castilla-La Mancha "lo estamos haciendo bien y estamos generando empleo", ha subrayado que "vamos a seguir insistiendo" en este tipo de acciones.

Como ejemplo, ha citado el Plan Investiga, una iniciativa puesta en marcha con fondos europeos para contratar investigadores. "Somos los únicos que nos hemos planteado un programa de esta naturaleza", ha reivindicado, al tiempo que ha indicado la "complejidad" que tienen los contratos en este ámbito laboral concreto.

"Muchas de las investigaciones no salen adelante, pero hay que insistir e insistir. Si no, no se consiguen inventar cosas o se consiguen objetivos científicos del tipo que sean", ha añadido.

"Crecer al amparo del turismo"

Asimismo, ha mostrado confianza en que las iniciativas que se van a articular este mes puedan suponer "cientos y cientos de nuevas oportunidades para jóvenes". Y ha augurado que muchos de estos empleos "tendrán que crecer al amparo del turismo".

Al respecto, ha detallado que se trata de un sector que agrupa más de 50.000 empleos en la región, que también "se distribuye por todo el territorio y si va bien llega capilarmente a toda la comunidad".

Por ello, ha expresado que Castilla-La Mancha se promocionará en los próximos días en la Expo de Osaka (Japón), donde aprovechará "la oportunidad de que el mercado asiático es el que más va a crecer en turismo en los próximos años".

"El turismo es la gallina de los huevos de oro, aunque haya voces que critiquen su exceso. Siempre es mejor gestionar el éxito que tener que explicar el fracaso. En las últimas décadas, Castilla-La Mancha ha pasado de tener 50 casas rurales a más de un millar", ha sentenciado.