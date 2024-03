Crece el conflicto en Siemens - Illescas: la huelga pasará a ser indefinida y de 24 horas

CCOO ha ampliado la convocatoria de la huelga parcial de dos horas por turno iniciada el pasado 1 de marzo en Siemens - Illescas, que pasará a ser huelga indefinida de 24 horas al día a partir del 1 de abril.

El sindicato y su sección sindical en Siemens - España -mayoritaria en la compañía y en Illescas, donde tiene una plantilla de 77 personas encargadas del mantenimiento de la maquinaria de la factoría Airbus- han tomado esta decisión después de finalizar sin acuerdo el acto de mediación previo celebrado este jueves ante el Jurado Arbitral de Toledo, ha informado CCOO en nota de prensa.

La dirección de Siemens ha vuelto a negarse a aceptar la reclasificación profesional de once trabajadores de su plantilla de Illescas que tienen la categoría laboral de 'operarios de handling', pero que llevan años realizando también tareas técnicas de mantenimiento y reparación de las máquinas con las que Airbus fabrica.

La empresa ofrece la retribución económica que correspondería a las labores que realizan, pero sin el reconocimiento de la categoría profesional que les corresponde, sino mediante "un plus que se han inventado, que no existe en el convenio, donde sin embargo sí están claras las funciones que corresponden a cada grupo profesional. El dinero no es lo que queremos, no es un problema económico sino de reconocimiento y dignidad", ha subrayado el presidente del comité de empresa de Siemens - Illescas, Iván Doblado.

"Después de tres semanas de paros, que llegaron tras año y medio de negociaciones infructuosas, la empresa se ha presentado hoy en mediación intentado comprar con dinero los derechos de los trabajadores", ha señalado por su parte la secretaria general de la sección sindical de CCOO en Siemens - España, Beatriz Morante.

"Nosotros reclamamos el reconocimiento a estos once compañeros de la categoría profesional donde se encuadran las tareas que vienen desempeñando desde hace más de ocho años. Por una cuestión de dignidad como trabajadores. No queremos limosnas, trabajamos en Siemens; queremos que se nos reconozca la labor que venimos desempeñando y que es tan importante para nuestro cliente", ha indicado Morante.

Los trabajadores de Siemens-Illescas vienen respaldando masivamente los paros parciales llevados a cabo en las últimas semanas y apoyan también su ampliación a huelga indefinida a jornada completa en los tres turnos de trabajo, tal y como han expresado en las asambleas celebradas tras el fracasado acto de mediación.